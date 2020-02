Achim

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 1 bei Bremen am Mittwochmorgen auf Verzögerungen einstellen. Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter wurde die Autobahn zwischen dem Bremer Kreuz und Uphusen in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Am Morgen ist zumindest eine Fahrspur wieder frei.

Nach ersten Erkenntnissen war der mit leicht entzündlichen Stoffen beladene Lkw ins Schleudern geraten. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Ursache blieb zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten und die Sperrung der Richtungsfahrbahn könnten noch mehrere Stunden andauern, hieß es gegen 5 Uhr von der Polizei.

Von RND/lni