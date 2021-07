Salzgitter

Ein stark betrunkener Mann hat in Salzgitter nach einem schweren Unfall auch noch kräftig gegen die Polizei ausgeteilt. Wie die Beamten am Sonntag berichteten, war der 23-Jährige am Samstagabend im Stadtteil Immendorf mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und hatte sich verletzt.

Während der anschließenden Behandlung im Krankenwagen maßen die Helfer einen Atemalkoholwert von knapp 4,6 Promille. Weil er „zunehmend aggressiv“ geworden sei, habe man ihn auf eine Trage schnallen müssen. Dabei sei ein Polizist in die Hand gebissen und auch getreten worden.

Auf den Mann dürften nun gleich mehrere Strafverfahren zukommen, hieß es.



Von RND/dpa