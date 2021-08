Auf einer Ampelkreuzung in Langenhagen in der Region Hannover prallt ein Lkw in die Seite eines Linienbusses. Eine 29-jährige Insassin stirbt, es gibt viele Verletzte. Wie konnte es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen? Die Polizei ermittelt nun gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung.