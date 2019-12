Langelsheim

Zwei Männer sind in Langelsheim ( Landkreis Goslar) mit einem Fahrstuhl zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Das Führungsseil der Kabine sei gerissen und die Kabine deshalb in das Kellergeschoss gestürzt, dass teilte die Polizei in Goslar mit.

Die Verletzten sind derzeit im Krankenhaus

Bei den Verletzten handelt es sich um den 77-jährigen Hauseigentümer und einen 36-jährigen städtischen Mitarbeiter, der die Wasseruhr in dem Gebäude ablesen wollte. Beide Männer wurden in das Krankenhaus nach Goslar gebracht.

Von RND/dpa