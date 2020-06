Helmstedt

Ein 79-jähriger alter Mann ist am Mittwochmorgen in Helmstedt gegen eine Mauer gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Rettungskräfte konnten den eingeklemmten und zunächst noch ansprechbaren Mann befreien und in eine Klinik bringen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort erlag er allerdings seinen schweren Verletzungen.

Senior könnte Gas und Bremse verwechselt haben

Eine Zeugin habe beobachtet, wie der Senior mit plötzlich aufheulendem Motor von einem Parkplatz aus über einen Fußweg losfuhr. Die Polizei hält es daher für möglich, dass er Gaspedal und Bremse verwechselt hat. Der Schaden am Auto wird mit 20.000 Euro beziffert.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von RND/lni