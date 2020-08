Unfall in Bremen: Krankenwagen fährt drei Obdachlose an

Bremen

Ein Krankenwagen hat auf einer Einsatzfahrt in Bremen drei obdachlose Männer angefahren. Die Besatzung des Wagens sei zunächst zu einer verletzten Frau auf dem Bahnhofsvorplatz gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Als sie die Patientin abtransportieren wollten, übersah der 21 Jahre alte Fahrer drei auf dem Boden schlafende Obdachlose. Obwohl ihn Passanten noch auf die Männer aufmerksam machten, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr sie an. Die 34, 44 und 48 Jahre alten Männer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer des Krankenwagens erlitt einen Schock und musste am Samstagabend ebenfalls behandelt werden.

Von RND/lni