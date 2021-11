Hannover

Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 2 im Einsatz. Gegen 1.40 Uhr kam es etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen in Richtung Dortmund zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw aufgefahren. Der BMW 328i des 32-Jährigen wurde unter dem Lastwagen eingekeilt. Das Auto geriet in Brand, der auch auf den Lkw-Auflieger übergriff. „Der Fahrer konnte sich nicht rechtzeitig aus dem Auto befreien und starb“, so Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Der BMW wurde unter dem Lkw eingekeilt. Quelle: Samantha Franson

„Ein Ersthelfer und der Lkw-Fahrer haben versucht, das Feuer zu löschen“, sagt Tobias Slabon von der Feuerwehr Hannover. Doch für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte mussten den eingeklemmten BMW unter dem Lkw hervorziehen. Der 70 Jahre alte Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

A2 voll gesperrt

Die A2 war anschließend zwischen Hannover-Herrenhausen und Garbsen während der Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben, trotzdem staut sich am Dienstmorgen der Verkehr in Richtung Dortmund über mehrere Kilometer. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit rund 205.000 Euro.

Von Manuel Behrens