Hildesheim

Ein Fußgänger ist in Hildesheim von einem Auto überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 46 Jahre alte Autofahrer habe den 32-jährigen Mann am Samstagabend am rechten Seitenstreifen auf der Bundesstraße 6 übersehen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen.

Die Straße war bis in den späten Abend gesperrt.

Von RND/lni