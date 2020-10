Hameln

Bei einem Autounfall in der Nähe von Hameln sind ein 18-Jähriger und seine 15 Jahre alte Beifahrerin gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war das mit drei Leuten besetzte Auto am frühen Sonnabendmorgen in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos im Gegenverkehr wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige starb noch am Unfallort, die 15-Jährige wenig später in einer Klinik.

Anzeige

In dem Auto der Jugendlichen, die auf der B 217 aus Richtung Hannover kamen, saß noch eine 17-Jährige, die von der Feuerwehr befreit wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren Gesundheitszustand könne derzeit nichts gesagt werden, teilte die Polizei mit.

Alle Teenager stammten aus dem nahe gelegenen Aerzen, der 35-Jährige aus Nordrhein-Westfalen.

Nach Unfall : Sperrung der B 217

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zerstört. Die B 217 war bis in den Morgen voll gesperrt.

Von RND/dpa