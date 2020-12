Verden

Ein querliegender Lastwagen blockiert die Autobahn 1 bei Bremen in Fahrtrichtung Münster. Das Fahrzeug war am Dienstag gegen 5.20 Uhr zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz (Landkreis Verden) durch die Mittelschutzplanke gekracht und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen gekommen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. In Richtung Hamburg ist die A1 nur einspurig befahrbar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Verden war ein Reifen an dem Lastwagen geplatzt. Infolgedessen verlor der 59-jährige Lkw-Fahrer die Kontrolle über das Gespann, das Kalk geladen hatte. Der Mann blieb unverletzt.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) bildete sich hinter der Unfallstelle ein langer Stau. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Bergungsarbeiten sollten den ganzen Tag über andauern.

