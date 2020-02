Unbeteiligter stirbt: Prozess wegen tödlicher Verfolgungsfahrt beginnt

Braunschweig

Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem tödlichen Unfall in Braunschweig beginnt am Dienstag der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig. Ein 38-Jähriger war laut Anklage im August 2019 auf der Autobahn vor der Polizei davongerast und später in zwei Autos gekracht, die auf einem Abbiegestreifen warteten. Der 33 Jahre alte Fahrer eines der beiden Autos kam dabei ums Leben.

Flucht mit mehr als 240 Stundenkilometern

Bei seiner Flucht mit teils mehr als 240 Stundenkilometern verließ der Beschuldigte in Braunschweig die Autobahn. An einer roten Ampel krachte er dann in die stehenden Fahrzeuge. Der 33-Jährige starb noch am Unfallort, ein weiterer Mann erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und innere Blutungen.

Verfahren auch wegen Mordes

Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die zuständige Strafkammer eröffnete das Verfahren auch wegen Mordes, weil die MordmerkmaleHeimtücke oder Verdeckung einer Straftat vorliegen könnten.

Von RND/lni