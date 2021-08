Hannover

Die Ferien haben in Niedersachsen vor Kurzem begonnen, und auch viele Hannoveraner haben sich trotz Pandemie in den Sommerurlaub aufgemacht. Die ersten Reisenden kehren bereits wieder in ihren Alltag zurück. Die Erholung wirkt dann oft nur noch kurz, hat jetzt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der in Hannover ansässigen Kaufmännischen Krankenkasse KKH ergeben. Demnach ist zwar fast jeder zweite Deutsche nach der Reise einige Tage lang entspannt, doch ebenso schnell ist die Urlaubserholung auch wieder verflogen.

Frauen leiden mehr unter heimischen Pflichten

Ein Grund dafür ist für beide Geschlechter die viele liegengebliebene Arbeit am Arbeitsplatz. Das sagen 24 der Frauen und 27 Prozent der Männer. Die größten Erholungskiller sind für Frauen allerdings die heimischen Pflichten wie das Wäschewaschen und das Sichten der liegengebliebenen Post nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Das geben 42 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen an. Unter den Männern empfindet diese Aufgaben hingegen nur jeder Fünfte als belastend.

Häufig Ärger über Familie oder Reisegruppe

Das Meinungsforschungsinstitut hat im Auftrag der Krankenkasse im Juni 2020 bundesweit 1005 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren repräsentativ befragt. Demnach reagieren Frauen auch im Urlaub häufig empfindlicher auf Faktoren, die die Erholung negativ beeinflussen können. Größte Stressoren für die weiblichen Befragten sind Streitigkeiten innerhalb der Familie oder in der Reisegruppe (81 Prozent). Unter den Männern geben dies etwas weniger Befragte an (71 Prozent). Auch berufliche Anrufe und E-Mails während des Urlaubs sowie Lärm durch laute Musik oder andere Feriengäste stören Frauen mehr als Männer.

Schlechte Schlafbedingungen wie ein unbequemes Bett oder die enttäuschende Qualität der Ferienunterkunft wirken sich hingegen bei beiden Geschlechtern gleichermaßen negativ auf die Urlaubslaune aus. Die Männer ärgern sich öfter als Frauen über das Wetter, etwa Dauerregen oder Hitze. Auch enttäuschendes Essen macht ihnen mehr zu schaffen (66 Prozent).

Natur bringt viel Entspannung

Für eine gute Urlaubserholung spielt nicht nur die Unterbringung, sondern auch die Gestaltung der freien Zeit eine Rolle. Ausflüge in die Natur (Frauen: 90 Prozent, Männer 86 Prozent) sowie das Erkunden von Neuem (76 versus 75 Prozent) sind für beide Geschlechter die größten Entspannungsfaktoren. Frauen genießen es mehr, beim Genuss von Kunst und Kultur abzuschalten oder sich bei Wellnessanwendungen verwöhnen zu lassen. Männer können im Durchschnitt besser bei sportlichen Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren entspannen.

KKH: „Nicht mit Terminen überfrachten“

„Wer sich im Urlaub eine Auszeit von beruflichen und privaten Verpflichtungen gönnt, das Handy einmal ausschaltet und statt in den Fernseher auf Berge oder Meer schaut, tut seiner Gesundheit etwas Gutes“, sagt Daniel Hinz von der KKH. Darüber hinaus sollten die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden, damit der Urlaub auch einen nachhaltigen positiven Erholungseffekt hat.

Hinz rät außerdem: „Wer sich bei der Heimkehr mit Terminen und To-do-Listen überfrachtet, macht die Entspannung gleich wieder zunichte.“ Besser sei es, Spaziergänge, Kulturerlebnisse oder Sportaktivitäten sowie vorübergehende Medienauszeiten auch nach dem Urlaub in den Alltag zu integrieren.

Von Gabriele Schulte