Hannover/Wolfsburg

Zurück zur Normalität an den Schulen in Niedersachsen? Das Kultusministerium will trotz der Corona-Epidemie den Schulunterricht nach den Sommerferien so normal wie möglich wieder aufnehmen. Das Schuljahr 2020/2021 werde im „eingeschränkten Regelbetrieb“ starten – mit einigen Sonderregelungen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Dienstag.

Beim Ausfall von Lehrern seien Verlagerungen ins häusliche Lernen denkbar, sagte der SPD-Politiker.

Das Infektionsgeschehen werde während der Sommerferien analysiert werden. Es seien auch Szenarien für eine Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht sowie erneute Schulschließungen erarbeitet worden.

Politiker, Lehrer und Eltern diskutieren, ob die Schulen in Niedersachsen nach den Sommerferien wieder zum Normalbetrieb zurückkehren sollten. Wie sehen Sie das?

Von RND