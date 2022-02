Munster

Die Bundeswehr hat im Zuge der Ukraine-Krise damit begonnen, Truppen an die Nato-Ostflanke zu verlegen. Die ersten Einheiten brachen dafür am Montag Richtung Litauen auf. Den Schwerpunkt bildet dabei die Artillerie des Heeres, weshalb auch Teile aus Niedersachsen starteten. Sechs schwere Panzerhaubitzen wurden am Vormittag auf Schwerlasttransporter verladen. Außerdem wurden Hunderte Bundeswehr-Soldaten zunächst nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt, von dort aus soll es später weitergehen.

Vorbereitungen für den Transport Richtung Litauen: Deutschland entsendet rund 350 Soldatinnen und Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen ins Baltikum. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Die Panzerhaubitzen 2000 zählen zu den modernsten Waffensystemen ihrer Art. Das selbstfahrende, 57 Tonnen schwere Geschütz mit drei bis fünf Soldaten an Bord kann Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung bekämpfen. Zudem können die Haubitzen bei Bedarf das Gefechtsfeld erleuchten oder es in Nebel tauchen. Die entsandten Gefechtsfahrzeuge stammen vom Artillerielehrbataillon 325 in Munster, das der 1. Panzerdivision in Oldenburg unterstellt ist. Bis 2015 war Hannover der Standort der Heeresdivision. Weitere niedersächsische Einheiten kommen aus Lüneburg und Nienburg.

Bundeswehr führt Nato-Einheiten in Litauen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte am 7. Februar angekündigt, die multinationale Nato-Battlegroup Enhanced Forward Presence (EFP) zu verstärken. Die Bundeswehr entsendet rund 350 Soldatinnen und Soldaten sowie 100 Fahrzeuge nach Litauen. Neben den niedersächsischen Haubitzen werden auch Aufklärungs-, ABC-Abwehr-, Feldjäger-, Pionier- und Sanitätskräfte verlegt. Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim richtete die Nato 2017 drei EFP-Gruppen in Estland, Litauen und Lettland ein. Der litauische Part steht unter deutscher Führung.

Verteidigungsministerin Lambrecht: „Auf uns ist Verlass“

Erste Zwischenstation für Teile der jetzigen Unterstützungskräfte wird der Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern sein. Von dort aus soll es am Dienstag weitergehen. Außerdem brachte die Luftwaffe am Montag von Wunstorf aus erste Soldatinnen und Soldaten der Verstärkung ins litauische Kaunas. Laut Verteidigungsministerium stärke die Bundeswehr mit der Verlegung den Beitrag an der Nato-Ostflanke und sende ein Signal der Geschlossenheit des Bündnisses. Ministerin Lambrecht: „Auf uns ist Verlass.“

Von Peer Hellerling