Bilder von Bombenangriffen, Zerstörungen, flüchtenden Menschen oder gar Toten: Der russische Angriff auf die Ukraine ist in den Medien allgegenwärtig. Krieg in Europa – ein Szenario, das viele Menschen auch in der Region in Angst versetzt. Wie geht man am besten damit um und wie kann man diesen Schrecken Kindern erklären? Der Göttinger Wissenschaftler Angstforscher Borwin Bandelow erklärt im Interview, welchen Weg es gibt.

Die Bilder aus der Ukraine sind auch für erwachsene Menschen Angst einflößend. Ist es besser, Kinder von diesen Nachrichten fernzuhalten?

Das ergibt wenig Sinn, denn Kinder bekommen ab einem gewissen Alter sehr wohl mit, was in der Welt geschieht. Die Eltern sitzen vor dem Fernseher, in dem Nachrichten laufen, das Internet ist voll davon und die Titelseiten der Zeitungen haben heute fast alle dieses Thema. Kinder merken sehr genau, wenn Eltern sich Sorgen machen und was in der Welt vor sich geht.

Wie soll man also damit umgehen?

Man darf nicht so tun, als ob dieser Angriff auf die Ukraine nicht existiert. Eltern sollten ihren Kindern in altersgerechter Sprache erklären, was dort passiert. Kinder haben zunächst einmal einen unschuldigen Blick auf die Bilder und Nachrichten. Natürlich machen sie sich Sorgen, Eltern sollten sie beruhigen und mit ihnen über den Krieg sprechen.

Kann das psychische Schäden verursachen?

Nein, man sollte die Kinder natürlich nicht in Angst und Schrecken versetzen, aber es ist besser, mit ihnen zu reden, als etwas zu verschweigen. Ich kann mich selbst noch sehr gut daran erinnern, als ich im Alter von elf Jahren mit meinen Eltern vor dem Fernseher saß und die Kuba-Krise erlebte.

Damals war ein Angriff der Sowjetunion auf Europa zum Greifen nah und ich hatte große Angst davor. Kinder bekommen so etwas mit. Es hat mir aber nicht nachhaltig geschadet.

Was lösen diese Bilder des Ukraine-Krieges in Menschen aus, die beispielsweise selbst eine Flucht erlebt haben?

Erst einmal Schrecken. Denn diese Menschen glaubten sich ja beispielsweise nach einer Flucht ins stabile Deutschland in Sicherheit. Und plötzlich rückt ein Krieg wieder näher. Das konnte man sich in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen, und nun wird es wahr.

Den Gedanken, erst Kiew, dann Warschau, dann Berlin, den haben vermutlich nicht nur ängstliche Menschen, oder?

Ja, viele Menschen schlafen bei diesem Gedanken schlecht. Eine Tasse grünen Tee trinken und die Angst ist vorbei? So einfach ist das nicht. Wir müssen derzeit Angst aushalten. Zumindest für eine gewisse Phase. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei Corona, unser Gehirn gewöhnt sich an eine Bedrohung. Es sei denn, es passiert noch mehr Furchtbares.

Was raten Sie den Menschen also?

Abwarten. Und vor allem: Mit anderen Menschen reden. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten des Umgangs mit solchen Lagen.

Die Einen schalten den Fernseher und alle Nachrichten aus und arbeiten stattdessen lieber im Garten. Die anderen versuchen, so viele Informationen wie möglich auf allen Kanälen zu bekommen und Ungewisses durch Wissen zu verdrängen. Wahrscheinlich ist eine Kombination aus beidem am besten, nämlich viel über eine bedrohliche Situation zu wissen und trotzdem zur Ablenkung ein wenig im Garten zu arbeiten. Auf jeden Fall solle man über seine Ängste reden.

Von Britta Bielefeld