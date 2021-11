Hanstedt

Bei einem Verkehrsunfall nahe Hanstedt im Landkreis Uelzen ist ein Mensch in der Nacht zum Sonntag ums Leben gekommen. Die Fahrerin oder der Fahrer sei bis zur Unkenntlichkeit in dem Kleintransporter verbrannt und noch nicht identifiziert, teilte die Polizei in Lüneburg mit. Aus zunächst unklarer Ursache sei der Wagen von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt. Dabei sei der Kleintransporter in Brand geraten. Die Ermittlungen dauern an.

Von RND/dpa