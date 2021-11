Uelzen

Weder Hausnummer noch Firmenschild weisen den Weg zum abgeschiedenen Bauernhof von Lars Odefey in Uelzen. Sein Konzept ist nicht für Laufkundschaft gedacht. Wer zu dem Züchter fährt, weiß ganz genau, was er sucht: Geflügel für die Gourmet-Küche. Die meisten Kunden sind Spitzenköche aus ganz Deutschland und Österreich.

Im Lockdown pilgerten die Köche nach Uelzen

Der 38-Jährige hält Hunderte Tiere verschiedener Rassen in selbstgebastelten mobilen Bauwagen. Die französischen Bressehühner gelten als besonders köstlich. „Das ist alles mega-aufwendig und eh Wahnsinn, was wir hier machen, weil eigentlich viel zu teuer“, sagt Odefey.

Der Agrarwissenschaftler übernahm den Hof seiner Eltern und hat sich nach vier Jahren ein Geschäftsmodell aufgebaut, von dem er nach eigenen Angaben zumindest Kredite abbezahlen kann. Die Belieferung von Gastronomie und Hotellerie macht ihm am meisten Spaß. Und wenn das Wiener Drei-Sterne-Restaurant „Amador“ nur noch seine Bresse-Aufzucht servieren will, ist das für ihn die höchste Auszeichnung.

In der Pandemie kamen Köche aus Berlin und Restaurantleiter zum Wochenende nach Uelzen, sahen sich die Zucht an und orderten nach Odefeys Angaben zum Ende des Lockdowns kräftig.

200 Tiere gehen pro Woche an Spitzenköche

Jeden Sonntagabend schleicht sich der Landwirt in die Hühnerställe auf dem weitläufigen Grundstück und sucht die halb schlafenden Tiere aus. So schonend wie möglich will er das Leben nach etwa 18 bis 20 Wochen beenden. Montags ab fünf Uhr morgens wird dann geschlachtet: Betäuben, Entbluten, Brühen im Kessel, damit sich die Federn lösen, und Rupfen sind Odefeys Jobs im Schlachtraum.

Die Weidehühner von Landwirt Lars Odefey haben viel Auslauf. Quelle: Philipp Schulze

Danach nimmt sein einziger Festangestellter mit zwei Helferinnen die Tiere aus. „Das passiert trocken per Hand, da kommt kein Wasser ran“, versichert er. Das Ausnehmen müsse man beherrschen, sonst werde es blutig. Bei maschinellen Prozessen in der Geflügelzucht könnten sich schnell Keime bilden.

Zehn bis zwölf Tage halte sich das eingeschweißte Geflügel, einige Restaurants wollen die Tiere mit Kopf und Füßen zum Nachreifen im sogenannten Dry Ager, einem Reifeschrank. Etwa 200 Tiere gehen derzeit pro Woche vom Hof, viele im Kühllaster an ausgesuchte Lokale. Spitzenköche und gehobene Restaurants wie in den Hamburger Hotels „Atlantik“ und „Vierjahreszeiten“ schätzen die Qualitätsware.

Odefeys Hühner haben mehr Muskeln, festeres Fleisch

„Die Hühner sind nicht zu vergleichen mit schneeweißen Supermarkthähnchen“, behauptet Odefey. Die Tiere haben Auslauf, sollen sandbaden für die Hygiene, Regen abbekommen sowie eine Struktur in Muskeln und Bindegewebe bilden. Dafür kostet das Bressehuhn 36,90 Euro. Fünf Euro günstiger kommen die Weidehühner - der Klassiker. Einige wenige Sulmtaler und Marans-Hühner für Liebhaber werden auch bei ihm groß.

Auf ein Bio-Siegel verzichtet er: „Die Regularien sind mir zu lasch. Da dürfte ich bis zu 4800 Tiere gemeinsam halten, so viele haben wir nicht einmal in den zehn Ställen zusammen.“ Beim Futter achte er auf höchsten Standard.

Anschauungsunterricht zur Haltung von Rassetieren bekam Odefey, der auf eine adelige Familientradition zurückblickt, vor Jahren bei einem Praxissemester in England: Von der Duchy Home Farm von Prinz Charles nahm er viele Eindrücke mit.

2019 kaufte der Sölring Hof auf Sylt den Bestand auf

Ganz wichtig ist ihm: Im Gegensatz zur üblichen Legehennen-Haltung werden beide Geschlechter aufgezogen, die männlichen Nachkommen nicht getötet. Sie wachsen gleichberechtigt auf. Immer wieder gebe es Sonderwünsche von Kunden nach ausschließlich männlichen Hähnchen, doch die würden nicht erfüllt.

Auch Carsten Bauck, der ganz in der Nähe Deutschlands größte Demeter-Masthähnchen-Haltung betreibt, lässt die Brüder der Legehennen aufwachsen. Was Odefey mache, sei früher als Gourmet-Geflügel bekannt gewesen und heute eigentlich nur noch in Frankreich zu bekommen. „Den Unterschied kann man schmecken. Die Tiere haben weniger Brust, aber mehr Keule. Dazu ist das Fleisch marmorierter und fester“, sagt der Bio-Landwirt mit einem Bestand von 12.500 Hühnern aus Klein Süstedt in Uelzen.

Mit dem Status quo als kleiner kommerzieller Geflügelhof ist Odefey zufrieden, mehr als 10.000 Tiere darf er pro Jahr aber auch nicht schlachten. Sonst müssten weitere Auflagen wie die regelmäßige Überwachung eines Veterinärs verschärft werden.

„Ich arbeite 7 Tage die Woche 10 bis 14 Stunden, damit bin ich happy, und wir kommen klar. Mehr darf es nicht werden“, betont Odefey. Und wenn die Nachfrage zu groß wird, wie 2019, als der Sölring Hof auf Sylt den Bestand aufkaufte, gibt es einfach wochenlang die eine Rasse nicht. Für das Weihnachtsgeschäft züchtet er dieses Jahr weder Enten noch Gänse – es gibt Perlhühner.

Von RND/lni