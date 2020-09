Uelzen

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen an einem Bahnübergang nahe Uelzen von einer Regionalbahn erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift worden und noch im Fahrzeug gestorben. Sie sei am Donnerstagabend an den geschlossenen Halbschranken des Übergangs vorbeigefahren, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug wurde von der Bahn gerammt und zerstört. Der Lokführer erlitt einen Schock.

In dem Zug befanden sich nach ersten Erkenntnissen mehr als 20 Fahrgäste, die unverletzt blieben. Wegen der Bergungsarbeiten war der Bahnverkehr auf der Strecke zunächst eingestellt. Ein Polizeisprecher teilte am Freitagmorgen mit, dass die Sperrung voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern werde.

Von RND/lni