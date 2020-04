Der Milliarden-Überschuss des Landes kommt Niedersachsen in der Corona-Krise gerade recht. Dank des Haushaltsplus stockt das Land die Hilfen vor allem für die Wirtschaft weiter auf. Aber auch in den Natur- und Klimaschutz will die Landesregierung kräftig investieren, insgesamt 400 Millionen Euro.