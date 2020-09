Uchte

Kompostierabfälle aus einem umkippenden Sattelzug haben in Uchte im Landkreis Nienburg eine Radfahrerin verschüttet und schwer verletzt. Der Laster habe die 65-Jährige am Mittwochmorgen überholt, als der Auflieger aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schlingern geriet, teilte die Polizei mit. Der 42 Jahre alte Fahrer habe nicht verhindern können, dass das Gespann umkippte. Die Ladung warf die Frau zur Seite und verschüttete sie. Erst der Feuerwehr gelang es, die 65-Jährige zu bergen. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Bergung des umgekippten Transporters dauerte zunächst an, der Kompostierabfall wurde umgeladen. Dazu wurde ein Kran zur Unfallstelle bestellt. Die Staatsanwaltschaft in Verden ordnete an, den Sattelzug zu beschlagnahmen.

Von RND/lni