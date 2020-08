Bremen

Die Gesundheitsbehörden schließen am kommenden Montag die Corona-Teststelle am Bremer Flughafen. Am Wochenende hätten alle Ankommenden noch die Möglichkeit, sich am Airport auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen, teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Freitag mit. „Ab Montag, 31. August, werden Tests für Reiserückkehrende nur noch an der Corona-Ambulanz in der Messe oder in der Corona-Zielpraxis in Bremerhaven möglich sein.“

Deshalb stellt Bremen Corona-Tests am Flughafen ein

Bernhard begründete den Schritt mit der bundesweiten Anpassung der Corona-Teststrategie und damit, dass vorhandene Laborkapazitäten effizient genutzt und eine dauerhafte Überlastung der Labore verhindert werden müssten. „In den vergangenen Wochen wurden die Kapazitäten der Labore nicht nur in Bremen vollkommen ausgereizt. Der Grund dafür lag in der sehr umfangreichen Testung von Reiserückkehrenden“, so Bernhard.

Von RND/dpa