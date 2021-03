Der Oster-Lockdown ist gekippt – und geht es nach Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, finden an den Feiertagen auch Gottesdienste in Präsenz statt. Diese Forderung sei aber keineswegs eine Aufforderung, die Corona-Regeln zu missachten, heißt es aus dem Bistum der Katholischen Kirche.

Trotz hoher Corona-Zahlen - Hildesheimer Bischof will Oster-Gottesdienste in Präsenz

