So wächst im Harz der Wald der Zukunft

Torfhaus

Kein Jahr ist es her, da war die Jungfernklippe noch von Wald umgeben. Wo dicht an dicht Fichten standen, wirkt nun alles kahl. Im Spätsommer sind die Borkenkäfer über das Blochschleife genannte Gebiet rund um die bei Wanderern beliebte Felsformation hergefallen. Die Landesforsten haben das Tal nahe Torfhaus daraufhin fast komplett abgeholzt, um die Plage einzudämmen und die Stämme als Bauholz zu retten. „Diese Fläche ist eins unserer größten Sorgenkinder“, sagt Ralf Krüger, sein Blick schweift zu einer Reihe rund 30 Meter hoher Fichten ganz oben am Hang. Der Harzförster ahnt: „In ein paar Wochen werden auch die nicht mehr stehen.“

Der Borkenkäfer, der Fichten befällt, heißt Buchdrucker. Seine Fraßgänge und Fluglöcher bilden unter der Rinde ein kunstvolles Muster. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Baumsterben, fürchtet Krüger, wird in diesem Jahr mindestens genauso so schlimm wie in den beiden Dürrejahren zuvor. Zu Pfingsten ist eine erste Käfergeneration zu Millionen ausgeflogen, hat sich unter die Rinde von Trockenheit geschwächter Fichten gebohrt und ein weiteres Stück Harzwald bereits sichtlich geschädigt. Wo der auf Fichten spezialisierte Buchdrucker oder eine andere Art des nur stecknadelkopfgroßen Käfers sich einnistet, unterbricht er die Nährstoffwege. Beim Sterben kann man dem Baum quasi zusehen.

Eine Fichte infiziert 600 Bäume

Sehr schnell auch müssen aus Sicht der Landesforsten die befallenen Stämme dann entfernt werden. Aus einer einzigen Fichte nämlich, erzählt Krüger, flögen sonst an die 25.000 Käfer: „Ein nicht entdeckter Baum kann 600 Bäume infizieren.“ Doch wegen des Überangebots an Holz, nicht zuletzt wegen etlicher heftiger Stürme nicht nur im Harz, ist der Absatzmarkt fast zusammengebrochen, auch fehlen für eine zügige Abfuhr der riesigen Mengen Maschinen und Personal. Waldarbeiter besprühen daher die Ernte, die manchmal über Monate aufgestapelt am Wegrand liegt, mit Insektiziden, um die Käferbrut abzutöten. Besonders hochwertige Stämme schützen sie unter Folien oder lassen sie, beregnet mit Bachwasser, in Nasslagern auf bessere Zeiten warten.

Die Jungfernklippe war bis vor Kurzem von hohen Fichten umgeben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Borkenkäfer ist ein natürlicher Feind der Fichte, schon im 17. Jahrhundert hatten Harzer Bergleute mit einer Plage zu kämpfen. Altersgleiche, ungemischte und damit anfällige Fichtenbestände entstanden, nachdem die Briten große Teile des Harzes nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationszahlung abgeholzt hatten. Von der Fichte war Saatgut vorhanden, zudem wächst sie schnell. Seit mehr als 30 Jahren aber pflanzen die Förster vorwiegend Buchen, Bergahorn und andere Laubbäume, um für einen gesunden Mischwald zu sorgen. Anfangs ahnten sie nicht, wie nach den Emissionen von Industrie und Landwirtschaft nun der Klimawandel und in dessen Folge der Borkenkäfer den Wäldern zu schaffen macht.

Nationalpark lässt Baumstümpfe stehen

Die rasante Entwicklung hat auch die Förster im Nationalpark überrascht. Sie pflegten den Borkenkäfer lange vor allem als Nützling zu loben: Schließlich entsteht, wo Fichtenmonokulturen sterben, durch Naturverjüngung ein wohl gesünderer Wald. „Werden, wachsen und vergehen“ soll in der Kernzone ganz natürlich geschehen. Der von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt verwaltete Nationalpark hat Wildnis als Auftrag. Die Förster dort bekämpfen folglich die Parasiten nur in einem 500 Meter breiten Schutzstreifen zu den benachbarten Landesforsten, die wirtschaftlich arbeiten sollen – allerdings in der neuen Situation auf Zuschüsse angewiesen sind. Außerhalb der Kernzone helfen auch die Nationalparkmitarbeiter dem Waldumbau nach, indem sie bevorzugt Laubbäume pflanzen.

Werden, Wachsen und Vergehen: Im Nationalpark, wie hier am Oderteich, geschieht das ganz natürlich. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Nationalpark bleiben alle abgebrochenen Stämme und Stümpfe der abgestorbenen Fichten stehen oder liegen, solange sie nicht Wanderer, Rad-, Ski- oder Autofahrer auf angrenzenden Wegen gefährden. Für manchen ist das gewöhnungsbedürftig, dies bekommt nicht zuletzt der Harzer Tourismusverband bei Anrufen von Besuchern und Einheimischen zu spüren. Andere schätzen den morbiden Charme und das vielerorts – etwa beim Oderteich – skandinavisch wirkende Flair, besonders wenn sie genauer hinzusehen bereit sind. „Man entdeckt schon das kommende Leben“, meint die Psychologin Claudia Barion aus dem Rheinland, die mit ihrem Mann Urlaub in Torfhaus macht. Sie blickt auf den Boden, wo saftiges Grün von Windschatten und Humus des Totholzes profitiert. Detlef Barion ergänzt: „Das wird hier alles auf Hinweistafeln sehr gut erklärt.“

Totholz wirkt wie Düngerstäbchen

Förster Gustel Bock, langjähriger Leiter der Ranger im Nationalpark, führt Interessierte gern zum Waldwandelweg, nur zwei Kilometer vom Besucherzentrum Torfhaus entfernt. Von dem kurzen Rundweg aus wird deutlich, wie sich der Wald überraschend schnell selbst erneuert. Nicht zuletzt junge Fichten haben sich auf dem Granitgestein in gut 800 Metern Höhe, wo sie von Natur aus zu Hause sind, zwischen Ebereschen, Birken und Salweiden gemischt. „Mit viel Licht und Wärme am Boden ist die neue Waldgeneration allein gekommen“, erläutert Bock, der seit Kurzem auch Nationalpark-Revierleiter in Torfhaus ist. Die mithilfe von Pilzen verrottenden Altstämme wirkten zusätzlich „wie Düngerstäbchen“.

Kahles Tal mit neuem Grün: die jüngst vom Borkenkäfer befallene Blochschleife an der Jungfernklippe. Quelle: Tim Schaarschmidt

Während die erste von vermutlich wieder drei Generationen Borkenkäfer des Jahres sich neue Fressopfer sucht, wächst auch an der Jungfernklippe bei den Landesforsten schon der Wald der Zukunft. Wer den Boden näher betrachtet, entdeckt auf der scheinbar kahlen Fläche winzige Bergahorne, Birken, Ebereschen und Weiden. Über die Stiftung United Kids Foundations hat die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg vor drei Monaten hier 15.000 Bäume gespendet und die ersten im April pflanzen lassen, eine Gruppe junger Fichten hat sich vorher bereits von selbst eingestellt. Forstamtsleiter Krüger freut sich, dass die Bereitschaft zu Sponsoring und Baumpatenschaften in letzter Zeit deutlich zunimmt. Er und seine Kollegen hoffen, eine dem Klima auf lange Zeit angemessene Mischung von Bäumen gepflanzt zu haben. Mit Hoffnung blickt der Förster über das noch karge Tal: „Das soll der Wald für unsere Enkel und Urenkel werden.“

Tipps für Harzbesucher finden sich auf www.harzinfo.de. Die Nationalpark-Ranger bieten bereits wieder Führungen an, die auch den Borkenkäfer zum Thema haben: www.nationalpark-harz.de/de/natur-erleben/mit-dem-ranger-unterwegs

Von Gabriele Schulte