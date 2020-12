Hannover

Die Schließungen und Teilschließungen wegen der Corona-Pandemie bringen viele Unternehmen in der Tourismusbranche in Existenznöte. In Niedersachsens Reisebranche sprechen fast 30 Prozent der Firmen von einer drohenden Insolvenz. 88,7 Prozent der niedersächsischen Unternehmen betrachten ihre derzeitige Geschäftslage als schlecht, bei fast allen Unternehmen ist der Umsatz drastisch zurückgegangen. Dies sind Ergebnisse der jüngsten Umfrage der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN), die am Montag veröffentlicht worden ist. Es sei allen klar, dass eine Pandemie nicht planbar sei, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt. Aber die Betriebe bräuchten auf längere Sicht vor allem Planungssicherheit.

Fachkräftemangel rückt nach hinten

Die Kammer hatte 595 Betriebe aus Hotellerie, Gastronomie und Campingwirtschaft sowie 186 Reisebüros zwischen dem 7. Oktober und dem 6. November befragt. Wurde in früheren Befragungen stets der Fachkräftemangel als drängendstes Problem angegeben, nannten jetzt 64 Prozent der Befragten die Corona-Pandemie. Mit einer Rückkehr zur normalen Geschäftstätigkeit rechnen die meisten Betriebe erst für die zweite Hälfte des nächsten Jahres. 20 Prozent der Befragten bemerkten, dass eine Einschätzung derzeit überhaupt nicht möglich sei.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) bezeichnete die Lage als „sehr, sehr ernst“, und wies darauf hin, dass allein die Landesregierung 120 Millionen Euro zur Unterstützung von Tourismus und Gastronomie bereitstelle. Eine Verlängerung der Überbrückungshilfen des Bundes sei bereits angekündigt und solle für den Zeitraum Januar bis Juni 2021 gelten, erklärte das Landeswirtschaftsministerium. Demnach sind 293.000 Beschäftigte landesweit im Tourismus tätig.

Entspannung zu Ostern – oder nicht?

„Wir merken, dass die besorgten Anrufe bei den Wirtschaftsförderern zunehmen“, sagt Sven Ambrosy, Vorsitzender des Tourismusverbandes Niedersachsen. Zwar flössen in der Gastronomie die Novemberhilfen, doch manche Betriebe fielen auch durch den Rost. Ambrosy mochte keine Prognose abgeben, ob sich die Lage in Niedersachsen zu Ostern entspannen werde, wie Vertreter der IHKN hoffen. „Die Osterfrage wird auch in Mainz beantwortet: Wenn etwa die Firma Biontech sagt: Ihr bekommt genug Impfstoff und das so schnell wie möglich, wäre viel gewonnen.“ Wirklich Klarheit bekomme man auch, wenn sich „der Schleier des ausgesetzten Insolvenzrechtes hebt“.

Rainer Balke vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) meinte, die jüngste IHKN-Umfrage decke sich mit den Ergebnissen eigener Erhebungen. Hier hätten Zweidrittel der Betreiber existenzielle Ängste geäußert – bei einem durchaus differenzierten Gesamtbild. So seien Betriebe an der Küste im Sommer gut klargekommen, während es in den Innenstädten dramatische Einbrüche gegeben habe. „Jetzt ist mit dem Lockdown-Light die Zeit eingeläutet, in der das Licht ausgeht“, sagte Balke.

