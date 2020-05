Harz-Tourismus: Corona steckt neue Grenzen

Oberharz

Die Grenze erkennt nur, wer davon weiß oder das Informationsschild liest. Am Dorfrand von Hohegeiß lag bis vor gut dreißig Jahren ein Minenfeld. Wo damals Schaulustige aus Niedersachsen hinüber ins fremd gewordene Ostdeutschland blickten, wirbt heute ein schwarz-rot-gold gestreifter „Grenz-Imbiss“ auf Tafeln für Currywurst. An diesem kühlen Morgen hat er noch geschlossen. Erst langsam kommen nach den strengen Corona-Beschränkungen die Touristen zurück in den Harz. Dort treffen sie nun auf ganz neue Grenzen im Dreiländereck, wo die Nachbarorte in Sachsen-Anhalt und Thüringen nur jeweils rund fünf Kilometer entfernt liegen. Jedes Bundesland hat eine eigene Corona-Verordnung, die auch die Besucher trifft.

Viele Nachfragen bei der Touristen-Info

Da Hohegeiß, ein 640 Meter hoch gelegener Ortsteil von Braunlage, zu Niedersachsen gehört, dürften hier seit Montag alle Gaststätten geöffnet sein. Doch sie sind noch sämtlich geschlossen. „Die Silbertanne wird übermorgen den Anfang machen, die anderen öffnen am Sonnabend“, sagt Janett Maurer, die im „Frische-Markt“ an der Kasse steht, sie arbeitet zeitweise in der Touristeninformation. Dort hätten sich im Zuge der Lockerungen in den vergangenen Tagen schon erfreulich viele Harzurlaub-Interessenten gemeldet, berichtet sie: „Es geht jetzt langsam bergauf.“ Am Dreiländereck schätzen Besucher nicht zuletzt, dass dort außer Fichten auch abwechslungsreiche Mischwälder mit Buchen und Ahorn zu finden sind.

„Es geht langsam bergauf“: Janett Maurer in Hohegeiß verkauft auch Harzhexen. Quelle: Gabriele Schulte

Doch bei Gastronomen ist viel Skepsis zu spüren. „Ich habe Bauchschmerzen bei der Sache“, sagt Thomas Rust, der in dem niedersächsischen Kurort außer dem Skizentrum das „Harmonie-Hotel“ betreibt. Der 55-Jährige fürchtet, dass die Kosten der bevorstehenden Öffnung auf nicht absehbare Zeit den Nutzen übersteigen werden. Im Eingangsbereich des Hotels zeigt er große Kanister mit Desinfektionsmitteln, die der Einhaltung der Hygienevorschriften dienen. 600 Euro, erzählt er, habe er dafür ausgeben müssen.

Nur 50 Prozent Auslastung

Wenn der Betrieb nun nur zu 50 Prozent ausgelastet werden darf und Personal und Speisen weiter hohe Kosten verursachen, lohne sich das betriebswirtschaftlich eigentlich nicht. „Da ist viel Idealismus dabei“, sagt Rust. Er freue sich aber für die Mitarbeiter: „Ich habe keinen entlassen.“ Der Gastronom hofft auf eine Zukunft nach dieser Durststrecke, die Deutschen entdeckten gerade verstärkt heimische Reiseziele: „Spätestens zum Herbst wird der Harz einen Boom erleben.“

„600 Euro für Desinfektionsmittel“: Gastronom Thomas Rust in Hohegeiß (Niedersachsen). Quelle: Gabriele Schulte

Vorbei am Drei-Länder-Stein am Großen Ehrenberg führt der Weg nach Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Feldstein wurde wohl 1749 gesetzt; die Inschriften beziehen sich auf das Herzogtum Braunschweig, das Amt Benneckenstein und das Gräflich-Wernigeröder Forstgebiet. Wer der Bundesstraße 4 südöstlich folgt, erreicht schnell Rothesütte – und die Thüringer Seite der Corona-Gastronomie-Grenze. An einer kürzlich mit altem Kopfsteinpflaster erneuerten Dorfstraße rückt Uwe Pförtner in seiner Gaststube Stühle für die Wiedereröffnung am Wochenende zurecht. Eine Reihe hat er als Abstandshalter zwischen die Tische geschoben. Der Hygienevorgaben wegen mussten die Tischdecken weichen. Die neun Wochen währende Zwangspause hat der Wirt dafür genutzt, die Küche frisch zu streichen.

Dreiländertreffen ist eingeschlafen

Im April 1990 hat Pförtner im ehemaligen Haus der Gemeinde in dem thüringischen 100-Einwohner-Dorf mit seiner Frau Marina das kleine Gasthaus eröffnet, manchmal helfen weitere Familienmitglieder im Betrieb mit. Üblicherweise trifft sich im „Waldfrieden“ unter anderem ein Jägerstammtisch. Ab Mai 1990 gab es hier auch ein Dreiländertreffen mit Nachbarn aus Hohegeiß und Benneckenstein. „Das ist 2006 eingeschlafen“, erzählt der gelernte Elektromonteur. Die Jüngeren hätten kein Interesse daran gehabt.

Gastronom Uwe Pförtner in Rothesütte (Thüringen) hat im Gasthaus „Waldfrieden“ eine Reihe Stühle als Abstandhalter zwischen die Tische gerückt. Quelle: Gabriele Schulte

Über dem Gastraum befand sich zur DDR-Zeit das Büro des Bürgermeisters. Seit 2009 ist Pförtner selbst Ortsvorsteher. „Diese drei Länder sind schon manchmal hinderlich“, sagt er. Ob bei Jagdzeiten oder Schulen, die Bundesländer hätten ihre eigenen Vorstellungen. Als Gastwirt profitiert Pförtner jetzt von den großzügigen Regelungen des Landes Thüringen und des Kreises Nordhausen, die keine Beschränkung der Gästezahl vorsehen. „Ich setze auf meine Außengastronomie“, sagt er. Vor dem Haus sei reichlich Platz.

Keine klassische Grenzkontrolle

Am stärksten schottet sich in der Corona-Zeit Sachsen-Anhalt ab. Gäste aus anderen Bundesländern dürfen erst demnächst wieder kommen. Vor allem zu Anfang haben Polizei und Ordnungsbehörden das Einreiseverbot auf Parkplätzen und Straßen, aber auch Wanderwegen kontrolliert. Von klassischen Grenzkontrollen kann jedoch nicht die Rede sein, die Überfahrt bleibt unbemerkt. Eine Nachfrage beim zuständigen Ordnungsamt ergibt: Es blieb bisher bei Ermahnungen. Auch Verstöße gegen die spezielle Fünfer-Gruppen-Regel – bis zu fünf Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen zusammen unterwegs sein – wurden selten festgestellt.

Benneckenstein, ruhig abseits der Bundesstraße gelegen, ist bekannt durch das normalerweise Pfingstmontag veranstaltete größte Finkenmanöver des Harzes, ein zum Volksfest gewordener Brauchtumswettstreit mit Buchfinken. Andere kennen den Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, weil sie einen Gutschein für die „Panzerfahrschule“ geschenkt bekamen. Urlauber zuckeln gern mit der Harzquerbahn auf der Schmalspur in Richtung Brocken.

„Alle die gleichen Probleme“: Bürgermeister Kay Rogge am Bahnhof der Harzquerbahn in Benneckenstein. Quelle: Gabriele Schulte

Ansonsten sei Benneckenstein „kein Wendegewinner“, sagt Ortsbürgermeister Kay Rogge. Nach dem Verlust von Textil- und Holzindustrie sowie dem Kompressorenwerk blieben von den 2800 Einwohner aus dem Jahr 1990 nur 1800 übrig. „Wir haben in allen Harzgemeinden die gleichen Probleme und Chancen“, meint der Prokurist. Die Dörfer, aus denen die Jüngeren wegziehen, sind auf Arbeitsplätze im Tourismus angewiesen.

„Wir arbeiten über die Ländergrenzen hinweg miteinander“, sagt auch Gastronom Matthias Meyer im Nachbardorf Tanne. Der 42-Jährige bereitet sein Waldhotel „Auszeit“ in einem früheren FDGB-Ferienheim auf die lang ersehnte Ankunft der Gäste in wenigen Tagen vor. „Viele Urlauber wandern gern über die Grenzen“, erzählt er. Seine Söhne, 14 und neun, würden den einstigen Eisernen Vorhang nur noch aus dem Grenzmuseum im nahen Sorge kennen.

„Viele Urlauber wandern gern über die Grenzen“: Matthias Meyer, Gastronom in Tanne in Sachsen-Anhalt, zeigt eine Brockentorte. Quelle: Gabriele Schulte

Wie durchlässig die Grenzen sind, zeigt sich bei fast jedem Gespräch im Dreiländereck. Janett Maurer vom Touristenbüro Hohegeiß stammt, wie sie sagt „aus dem Osten“ und kauft dort auch gerne ein. Der Hohegeißer Hotelier Rust hat eine Lebenspartnerin aus Rothesütte in Thüringen. Der dortige Gastwirt Pförtner kommt aus Benneckenstein. Der Bürgermeister jenes Ortes in Sachsen-Anhalt wiederum arbeitet bei einer Bank in Braunlage. Hotelier Meyer, geboren in Halberstadt, hat über viele Arbeitsjahre in Braunlage den Weg zurück nach Sachsen-Anhalt gefunden, nun fährt einer seiner Söhne mit dem Schulbus nach Braunlage.

Das Preisniveau in der Gastronomie, scheint es, hat sich weitgehend angeglichen. Wild und Klöße bieten die Wirte überall an. Das „Thüringer Rostbrätel“ steht in Niedersachsen als „Hohegeißer Holzfällersteak“ auf der Karte. Es gibt allerdings Streit, ob es mit dem Originalrezept wirklich vergleichbar ist.

Drei Länder – drei Wege Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen gehen in den Bundesländern nicht nur unterschiedlich schnell. Sie unterscheiden sich auch inhaltlich. Das betrifft Gastronomie und Tourismus besonders. So dürfen in Niedersachsen seit dem 11. Mai Restaurants und Cafés im Innen- und Außenbereich wieder öffnen, allerdings nur mit jeweils 50 Prozent ihrer üblichen Auslastung. Auch Touristen dürfen bereits wieder nach Niedersachsen kommen - zunächst nur in Ferienwohnungen oder -häuser sowie auf Campingplätze, die jeweils mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent belegt werden können. Jede Wohnung darf nur einmal innerhalb von sieben Tagen neu belegt werden. Das gilt auch für die Hotels, die ab 25. Mai öffnen. Sachsen-Anhalt hat die Öffnung von Gaststätten für den 18. Mai erlaubt, allerdings mit strenger Einzelfallprüfung. Ferienwohnungen dürfen vom 15. Mai an zunächst nur an Einheimische vermietet werden, Hotels und Pensionen ab 22. Mai. Vermutlich frühestens Ende Mai sind wieder Gäste aus anderen Bundesländern willkommen. Die Entscheidung über das genaue Datum von Öffnungen wird den Kommunen übertragen. Für die Gastronomie gilt zwar eine Abstandsregelung, auf eine Unterscheidung zwischen Außen- und Innenbereich wird aber ebenso verzichtet wie auf eine maximale Gästezahl. Die bis zu fünf Personen pro Tisch dürfen aus verschiedenen Haushalten kommen – eine Sonderregelung ausschließlich in Sachsen-Anhalt, die dort etwa auch für Wanderungen und andere Freizeitaktivitäten gilt. In Thüringen darf das Gastgewerbe am 15. Mai wieder den Betrieb aufnehmen. Das betrifft außer Gaststätten auch Campingplätze, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Hotels. Das Land hatte es zuvor der Verantwortung der Kommunen überlassen, Restaurants in ihrem Zuständigkeitsbereich auch schon früher zu öffnen. Neben den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln macht das Land Thüringen der Gastronomie keine Vorgaben.

