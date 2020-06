Auf Campingplätzen ist es nicht so schwer, sich an Corona-Kontaktauflagen zu halten: Jeder hat seine eigene Parzelle, Wohnmobile und Wohnwagen verfügen meist über eigene Toiletten. Nach dem ersten Ansturm zu Pfingsten ist die Branche optimistisch, wieder so viele Urlauber nach Niedersachsen zu locken wie im Rekordjahr 2019.