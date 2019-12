Tote Hündin mit Bisswunden: Viele Hinweise – aber noch keine Spur

Stadthagen

Nach dem Fund eines toten Hundes mit Bisswunden und Blauspray in einem Stadthäger Feld sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise auf die mögliche Herkunft des Tieres eingegangen. Wie die Polizei Stadthagen mitteilte, haben sich mehrere Zeugen gemeldet. Nun werde in alle Richtungen ermittelt. Eine konkrete Spur sei noch nicht dabei gewesen, zitieren die „Schaumburger Nachrichten“ die Beamten.

Illegaler Hundekampf als Ursache?

Am vergangenen Freitag war die tote Hündin einer Stadthägerin bei ihrer Gassi-Runde aufgefallen. Die Tierarzthelferin erstattete umgehend Anzeige. Wegen der zahlreichen Verletzungen des Vierbeiners – aus Maul und Ohren lief Blut, an dem Körper der Hündin wurden zahlreiche Bisswunden festgestellt –, kam schnell der Verdacht eines illegalen Hundekampfes auf.

Das Tier ist nicht gechippt oder tätowiert. Darum läuft nun die Suche nach dem Besitzer.

Hündin wird obduziert

In dieser Woche soll das Tier in die Tierärztliche Hochschule Hannover gebracht werden, wo es in der Pathologie obduziert und auf die Todesursache untersucht wird.

Von RND/SN/Isabelll Remmers