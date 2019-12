Ein toter Staffordshire Terrier wird in einem Feld bei Stadthagen im Kreis Schaumburg gefunden. Bisswunden, Blauspray – der Verdacht liegt nahe, dass das Tier Opfer eines illegalen Hundekampfes geworden ist. Die Polizei sucht bislang vergeblich nach dem Besitzer. Nun hat ein Tierschutzverein eine Belohnung ausgesetzt.

Opfer illegaler Hundekämpfe? - Tote Hündin in Stadthagen: Tierschützer setzen 1000 Euro Belohnung aus