Tödlicher Unfall auf der A2 zwischen Wunstorf-Luthe und Garbsen

Zwischen Wunstorf-Luthe und Garbsen hat sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 2 offenbar ein tödlicher Unfall ereignet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Polizei sind ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen, der Mensch im Audi kam dabei ums Leben. Die A2 Richtung Hannover ist bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Nach Angaben der Polizei ist auch der Rettungshubschrauber „Christoph 4“ an der Einsatzstelle gelandet. Laut Behördensprecher Martin Richter handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann. Die genaue Unfallursache ist derzeit offen, der Verkehrsunfalldienst hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Umleitung ab Bad Nenndorf

Wegen des Unfalls ist die A2 Richtung Hannover aktuell bereits ab Wunstorf-Kolenfeld komplett gesperrt. Die Verkehrsmanagementzentrale bittet Autofahrer, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden. Die offizielle Umleitungsstrecke führt ab der Anschlussstelle Bad Nenndorf über die Bundesstraße 65 zum Westschnellweg in Hannover und von dort aus nach Herrenhausen zurück zur A2.

Zweiter Großeinsatz auf der A2

Es ist bereits der zweite Großeinsatz für die Rettungskräfte auf der A2 Richtung Berlin an diesem Mittwoch. In der Nacht hatte im Kreuz Hannover-Buchholz ein mit Wellpappe beladener Sattelzug Feuer gefangen. Die Löscharbeiten zogen sich sechs Stunden hin, das Reinigen der Fahrbahn dauerte bis in den Nachmittag. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

