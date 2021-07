Göttingen

Nach dem tödlichen Kranunfall auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in Esebeck (Kreis Göttingen) gibt es jetzt Hinweise darauf, dass dort nicht nur gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen wurde. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat gegen einen 38-jährigen Bauarbeiter, der bei dem Unfall Mitte Juni schwer verletzt wurde, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

Die Polizei habe bei der Durchsuchung der Kleidung des Schwerverletzten einen gefälschten Ausweis gefunden, sagte am Mittwoch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Mohamed Bou Sleiman. Der Bauarbeiter habe diese Fälschung offenbar nicht nur besessen, sondern auch benutzt. Das Dokument sei vor dem Unfall anlässlich einer Baustellenüberprüfung einem Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft vorgelegt worden, der davon eine Ablichtung angefertigt habe.

Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit falsch

Das mutmaßlich gefälschte Dokument weist den Inhaber als 40-jährigen Kroaten aus. Tatsächlich stimmten weder der Name noch das Geburtsdatum noch die Staatsangehörigkeit mit der Identität des schwer verletzten Bauarbeiters überein, sagte Bou Sleiman. Nach den Erkenntnissen der Ermittler ist dieser in Wahrheit 38 Jahre alt und serbischer Nationalität. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Bauarbeiter bislang keine Aussage gemacht.

Gutachter untersuchen den umgestürzten Kran. Quelle: Niklas Richter

Bei dem Unfall war ein Kran plötzlich umgekippt und auf das Obergeschoss des Rohbaus gestürzt. Der Kran begrub einen 29-jährigen Mitarbeiter des 42-jährigen Kranführers unter sich. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige, der ebenfalls aus Serbien stammte, vermutlich sofort tot. Ein weiterer Bauarbeiter, bei dem es sich nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen um einen 38-jährigen Serben handeln soll, wurde in den Trümmern eingeklemmt. Er kam mit schweren Verletzungen in die Göttinger Uni-Klinik, wo er operiert wurde.

Kranführer war Subunternehmer

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Unfall die Wohn- und Geschäftsräume des Kranführers im Sauerland durchsuchen lassen. Der 42-Jährige fungierte bei dem Bauprojekt als Subunternehmer. Die Strafverfolgungsbehörde ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ein Sachverständigengutachten hat ergeben, dass der Unfall auf mehrere Verstöße gegen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zurückzuführen ist.

So sei der Kran, an dem zum Zeitpunkt des Unfalls ein mehr als zwei Tonnen schweres Paket von 40 Stahlmatten hing, um 1,124 Tonnen überladen gewesen. Außerdem war eine Schraube an der automatischen Abschaltvorrichtung defekt, die verhindern soll, dass es zu einem Überschreiten der Maximallast kommt. Gemäß den einschlägigen Vorschriften hätte der Kranführer täglich vor der Inbetriebnahme des Krans diese Sicherheitseinrichtung überprüfen müssen. Außerdem wurde die Last im Schrägzug angehoben, auch dies war nach Angaben eines Gutachters unzulässig.

Von Heidi Niemann