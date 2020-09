Celle

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Celler Juweliergeschäft ist der Vorfall weiter Gesprächsthema Nummer eins. Passanten werfen kurze Blicke auf den kleinen Laden in der Neuen Straße, murmeln „krass“ oder „schrecklich“. Die Spurensicherung ist bis zum frühen Nachmittag am Tatort. Noch immer ist unklar, was genau im Antiquariat passierte und ob der Inhaber in Notwehr handelte. Derzeit wird wegen Totschlags gegen den 71-Jährigen ermittelt. Offenbar hatte dieser sich die Schusswaffe wegen eines dramatischen Überfalls in der Vergangenheit zugelegt.

Die kleine Einkaufsstraße im Herzen Celles führt direkt auf das Alte Rathaus zu. Alle dortigen Geschäftsleute kennen das Ehepaar, das den Juwelierladen seit mehr als 50 Jahren betreibt. „Sie sind sehr nett“, sagt Salam Hassan, Inhaber des Kleidungsgeschäfts Sarai. Von den Schüssen am Montag gegen 15.50 Uhr hatte er nichts mitbekommen. Der 30-Jährige machte wegen eines Banktermins vorzeitig Schluss. „Es ist einfach schrecklich, was passiert ist.“ Alle Geschäftsleute würden sich untereinander kennen, berichtet eine Angestellte eines Juwelierladens in der Nebenstraße. „Erschreckend und traurig“ sei das alles.

Anzeige

Zwei Schüsse, zwei Tote

Salam Hassan (30): „Es ist schrecklich, was passiert ist. Das Ehepaar ist sehr nett, ruhig und unauffällig.“ Quelle: Peer Hellerling

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Nach Polizeiangaben wollten zwei bewaffnete Männer das Juwelier- und Antiquitätengeschäft überfallen. Einer von ihnen soll dabei im Rollstuhl gesessen haben. Als die Räuber ins Geschäft kamen, griff der 71-jährige Inhaber Bernd H. seinerseits zur Schusswaffe und feuerte auf die beiden Männer. „Es gab mindestens zwei Schüsse, die jeweils eine Person trafen“, sagt die Celler Staatsanwältin Stefanie Vogler. Das deckt sich mit Angaben von Nachbarn, die ebenfalls von zwei Schüssen berichten.

Ein mutmaßlicher Räuber starb noch im Juweliergeschäft. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Deutschen, der nicht aus Celle kam. Die Identität des zweiten Mannes, der erst später im Krankenhaus verstarb, ist weiter offen. Vogler berichtet zudem, dass Bernd H. über eine gültige Waffenbesitzkarte für die Schusswaffe verfügt, mit der die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Weitere Details nennt sie allerdings wegen der noch andauernden Ermittlungen nicht. Der Inhaber des Juweliergeschäfts spricht zwar ganz kurz am Telefon mit der HAZ, möchte sich vorerst aber nicht zu dem Vorfall äußern – auch mit Blick auf seine 72-jährige Frau, sie stehe unter Schock.

Waffe nach vorherigem Überfall angeschafft?

Rafaqat Ali, Besitzer des benachbarten Restaurants El Paso, wusste von der Waffe des Juweliers. „Der Inhaber hatte sie sich nach einem Überfall in der Vergangenheit zugelegt“, sagt der 46-Jährige. Vor rund 20 Jahren soll H. schon einmal ausgeraubt worden sein, dabei hätten ihn der oder die Täter gefesselt und in einen Teppich eingewickelt. Offenbar sollte sich das nicht wiederholen. Außerdem gebe es laut Ali regelmäßig nachts Einbrüche im Juweliergeschäft.

Wer darf eine Schusswaffe führen? Das deutsche Waffenrecht sieht starke Beschränkungen für den Besitz und erst recht das Tragen einer schussbereiten Waffe vor. Um eine Waffe zu benutzen, mit der man Menschen in mittlerer Entfernung erschießen kann, benötigt man den Großen Waffenschein sowie eine Waffenbesitzkarte. Für den Großen Waffenschein sind außer der Volljährigkeit nötig ein einwandfreies Führungszeugnis, der Nachweis der Zuverlässigkeit sowie der persönlichen Eignung, zudem muss der Antragsteller ein gewisses Maß an Sachkunde sowie auch das Bedürfnis zum Führen einer Waffe nachweisen, also einen nachvollziehbaren Grund für den Antrag. Im Fall des Juweliers aus Celle haben die Ermittlungsbehörden bestätigt, dass er die Waffe geladen bei sich tragen durfte. Man darf also davon ausgehen, dass er über den Großen Waffenschein sowie die Waffenbesitzkarte verfügte. Der Kleine Waffenschein ist weniger schwierig zu bekommen. Er gilt etwa für Signal- und Schreckschusswaffen. Weil von diesen Waffen eine weniger große Gefahr ausgeht, benötigt man für sie auch keine Waffenbesitzkarte. Allerdings müssen die Waffen dann mit einem PTB-Zulassungszeichen versehen sein, sonst ist ihr Besitz – ob geladen oder ungeladen – illegal.

Auf HAZ-Anfrage bestätigen Polizei und Staatsanwaltschaft zwar zurückliegende Taten, zu den Details insbesondere zum Fall vor zwei Jahrzehnten könne man aktuell aber „noch keine Auskunft“ geben, sagt Staatsanwältin Vogler.

Restaurantbesitzer Rafaqat Ali (46): „Ich wusste von der Waffe. Der Inhaber wurde wohl vor etwa 20 Jahren schon einmal überfallen, gefesselt und in einen Teppich eingerollt.“ Quelle: Peer Hellerling

Aufgrund der Schüsse steht Bernd H. im Fokus der Untersuchungen, ihm wird derzeit Totschlag vorgeworfen. Laut Vogler sei das aber ein „übliches Vorgehen“ – es handle sich keinesfalls um eine Vorverurteilung. Es sehe derzeit alles nach Notwehr aus. Es müsse aber geprüft werden, „ob die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind“. Das sei nur dann der Fall, wenn ein gegenwärtiger oder ein unmittelbar bevorstehender Angriff abgewehrt werden muss. Lagen die beiden Männer dagegen schon wehrlos am Boden, seien die tödlichen Schüsse keinesfalls Notwehr. Auch gegen die Toten wird weiter ermittelt: wegen versuchten schweren Raubes.

Keine Kamera im Geschäft

Das große Problem: Neben Bernd H., seiner Frau und den nun toten Räubern waren keine weiteren Zeugen im Laden. Auch eine Überwachungskamera gibt es nicht, selbst in den umliegenden Geschäften wurde erst der folgende Polizeieinsatz bemerkt. Aufgrund seiner momentanen Verfassung konnte das Ehepaar noch nicht vernommen werden beziehungsweise macht bisher keine Angaben. „Wir müssen vorerst anhand der Daten der Spurensicherung unsere Rückschlüsse ziehen“, sagt Staatsanwältin Vogler. Die Ermittler werten jetzt unter anderem aus, wie weit die Personen im Geschäft voneinander entfernt standen und ob noch weitere Schüsse fielen – etwa von den Räubern.

Blick durch die Eingangstür: Die Spurensicherung der Polizei hat im Juwelier- und Antiquitätengeschäft Fingerabdrücke und Hinweise gesichert, dazu jeden Bereich ausgemessen. Der Laden bleibt vorerst von der Kriminalpolizei versiegelt. Quelle: Peer Hellerling

Gleichzeitig hofft die Polizei auf Zeugen, die die beiden Erschossenen im Vorfeld mit dem Rollstuhl auf der Straße gesehen haben. „Vielleicht gibt es Fotos beispielsweise von Touristen, auf denen sie im Hintergrund zu sehen sind“, sagt Behördensprecherin Anne Hasselmann. Bisher ist nämlich völlig unklar, ob einer der Täter auf den Rollstuhl angewiesen war – oder ob das Ganze möglicherweise nur eine Ablenkung sein sollte.

Fall erinnert an Bassam A. Der jetzige Fall in Celle erinnert an den von Bassam A. im Juni 2015 in Hannover-Anderten. Damals erschoss der Inhaber einer Werkstatt nachts einen mutmaßlichen Einbrecher, auch hier wurde anfangs Notwehr vermutet. Doch die weiteren Ermittlungen nährten immer mehr Zweifel an der Version: Es stellte sich später durch Videoaufnahmen und ein Gutachten heraus, dass der 18-Jährige durch Schüsse in den Rücken starb. Vor dem Landgericht musste sich Bassam A. letztlich wegen Totschlags verantworten. In einer Mischung aus Angst, Wut und Empörung über den Einbruch habe der Kfz-Meister und Sportschütze wohl auf den 18-Jährigen geschossen. Der damals 41-Jährige besaß vier Pistolen und neun Gewehre in Anderten samt nötiger Besitzberechtigung. Das Gericht verurteilte A. letztlich zu drei Jahren Haft.

Von Peer Hellerling