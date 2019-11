Neu Wulmstorf

Das umstrittene Tierversuchslabor südlich von Hamburg ist am Montag durchsucht worden. Beteiligt waren die Staatsanwaltschaft Stade und die Polizeiinspektion Harburg, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß. Auch Standorte der Firma LPT in Hamburg und Schleswig-Holstein seien durchsucht worden.

Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Tierschützer hatten angeprangert, dass in Mienenbüttel Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt würden. „Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und anderer möglicher Vorwürfe“, sagte ein Sprecher.

LPT schweigt

Die Firma LPT hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bislang nicht auf Bitten um eine Stellungnahme reagiert.

