Hamburg

Die noch verbliebenen Hunde aus dem geschlossenen Tierversuchslabor in Neu Wulmstorf ( Landkreis Harburg) sind gerettet. „Niemand braucht sich Sorgen machen. Die Tiere konnten alle gerettet werden und wurden auf verschiedene Tierheime und Pflegestellen verteilt“, sagte Sven Fraaß vom Hamburger Tierschutzverein am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die ersten Hunde seien bereits abgeholt worden, und „das wird jetzt auch so weiter gehen“.

Kein Hund wird eingeschläfert

Im Internet kursierten Meldungen, wonach unter anderem 90 Beagle-Welpen aus dem Labor eingeschläfert würden, sollten sie bis Ende Februar kein neues Zuhause finden. Das sei falsch, sagte Fraaß. Weder handelt es sich bei den Tieren um Welpen, noch würden die Tiere nach Ablauf einer Frist eingeschläfert, sagte auch Friedrich Mülln, Leiter der Organisation Soko Tierschutz.

Dem wegen massiver Tierschutzverstöße in die Kritik geratenen Labor LPT in Neu Wulmstorf war vor kurzem die Betriebsgenehmigung entzogen worden. Tierschützer hatten im Oktober aufgedeckt, dass in dem Labor im Ortsteil Mienenbüttel Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt wurden.

Affen hatten weniger Glück

Etwa 50 Katzen hatten noch Ende 2019 ein neues Zuhause gefunden. „Es konnten alle Katzen gerettet werden, das ist auf jeden Fall Fakt“, sagte Mülln. Etwa 200 Affen hatten der Soko Tierschutz zufolge nicht so viel Glück. Sie wurden Mülln zufolge noch im vergangenen Jahr verkauft und damit wieder in den Kreislauf der Tierversuchsindustrie gegeben.

Lesen Sie auch: „Da kommt kein Tier lebend raus“: Tierschützer klagen Labor an

Von RND/dpa