Hannover

Die Kamera im Stall läuft rund um die Uhr. Auch das Mikrofon bleibt eingeschaltet. Alle Schweine tragen Sensoren. Nichts was in der Bucht geschieht, bleibt der Landwirtin oder dem Landwirt verborgen. Ist ein Tier krank, frisst es das Falsche oder zu wenig? Dann ist schnelle Hilfe des Menschen gefragt. Schickt sich ein Schwein an, dem anderen in den Schwanz zu beißen? Dann kann vielleicht ein Spielzeug oder zusätzliches Raufutter zum Wühlen Ablenkung bieten. „Die Digitalisierung ist ein gutes Hilfsmittel bei der Früherkennung“, sagt Nicole Kemper von der Tierärztlichen Hochschule (Tiho) Hannover. Als Professorin für Tierschutz ist sie am Projekt mit dem charmanten Namen „Digi-Schwein“ beteiligt. Was sie und andere in niedersächsischen Ställen erproben, steht für das Bemühen um eine bessere Landwirtschaft – und auch für den Wandel in einer verunsicherten Region.

Region steht am Scheideweg

„Digi-Schwein“ ist eins von vielen Projekten im Rahmen des Verbunds Transformationsforschung Agrar Niedersachsen (Trafo:agrar), in dem Wissenschaftler und Menschen aus der Praxis gemeinsam neue Wege ausprobieren, die sowohl mehr Tier- als auch mehr Umweltschutz bieten sollen. Versuchsfeld ist der Nordwesten Niedersachsens, das Oldenburger Münsterland. Das Gebiet ist seit Jahrzehnten bekannt für seine intensive Viehproduktion und leistungsstarke Agrar- und Ernährungsindustrie. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war der von Familienbetrieben geprägte Landstrich auf der Erfolgsspur.

Nun muss sich der Fokus dieser Betriebe angesichts veränderter Erwartungen der Gesellschaft an Tier- und Umweltschutz drastisch verändern.

„Die Region steht am Scheideweg“, sagt Barbara Grabkowsky. Die Umweltwissenschaftlerin an der Universität Vechta leitet Trafo:agrar – mit Göttingen und Osnabrück sind weitere Hochschulen beteiligt. Mit im Boot sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschafts- und der Industrie- und Handelskammer sowie Wirtschaftsverbände der mit der Landwirtschaft verbundenen Produzenten.

Der Verbund Trafo:agrar versteht sich als Ansprechpartner für alle, die Ideen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Agrar- und Ernährungswirtschaft in die Praxis umsetzen wollen. Finanziert wird er zu gleichen Teilen von Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Drohne über dem Brokkolifeld soll die Düngung optimieren. Quelle: Friederike Wellhausen

Heißt die Devise in den Ställen jetzt Klasse statt Masse? So einfach ist es nicht unbedingt. „Letztlich ist die Betreuung der Tiere entscheidend“, sagt Tiho-Professorin Kemper. „Das ist von der Betriebsgröße unabhängig .“ Die Botschaft, wie wichtig Tiergesundheit und Umweltschutz sind, sei bei sehr vielen Landwirten und auch in Schlachthöfen längst angekommen. „Bei Einzelnen gibt es aber noch Missstände“, so Kemper. Diese schwarzen Schafe unter den Fleischproduzenten seien ohne Rücksicht auf Verluste vor allem an Menge interessiert.

Die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, habe auch die Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht, meint Kemper. „Aber es muss noch mehr ins Bewusstsein gelangen.“ Am Ende kauften viele nämlich doch das Billigschnitzel, ohne zu gucken, unter welchen Bedingungen das Schwein aufgewachsen sei.

Nutztierhaltung soll nachhaltiger werden In Niedersachsen wird mit 8,57 Millionen Schweinen auf 6200 Betrieben ein knappes Drittel aller deutschen Schweine gehalten. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums ist die Schweinehaltung, deren Produktionswert mit 2,43 Milliarden Euro über dem der Milcherzeugung mit 2,35 Milliarden Euro liegt, das wichtigste Standbein der Tierhaltung. In der Geflügelhaltung stammt nahezu jedes vierte in Deutschland erzeugte Ei aus Niedersachsen, ebenso rund 40 Prozent der Masthähnchen. Die landwirtschaftliche Tierhaltung ist nach Ansicht der Landesregierung nicht nur Voraussetzung für eine nachhaltige und ökologische Kreislaufwirtschaft, sondern auch Motor der ländlichen Räume. „Die Nutztierhaltung wird zukünftig anders aussehen, um die Anforderungen der Gesellschaft nach mehr Klima- und Umweltschutz sowie mehr Tierwohl zu erfüllen“, sagt Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Die Mehrleistungen der Landwirte für die Gesellschaft müssten unbedingt honoriert werden. Die Tierhalter bräuchten Planungssicherheit und wirtschaftliche Perspektiven. Ende März will Ministerin Otte-Kinast Details zu einer neuen niedersächsischen Nutztierstrategie vorstellen. Diese sieht unter anderem vor, Modellregionen für eine nachhaltige Nutztierhaltung zu unterstützen. So soll gerade in vieharmen Regionen ein Beitrag dazu geleistet werden, die dort noch bestehende Viehhaltung dauerhaft zu halten. Ziele der Nutztierstrategie sind unter anderem verminderte Nährstoffüberschüsse und weniger Emissionen. Dabei seien auch technische Innovationen von großer Bedeutung.

Digitalisierung für ein besseres Tierwohl

Unterstützende Programme wie „Digi-Schwein“ können eine Hilfe sein, das Leben der Nutztiere zu verbessern. Der Mehrwert des Systems liegt im Bereich der Vorsorgeorientierung, weil es schon bei kleinsten Änderungen reagiert, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, und so eine intelligente, tierbezogene Anpassung der Umgebung ermöglicht. Landwirtinnen und Landwirte wird ermöglicht, alle Daten aus dem Stall digital zu verknüpfen, sie auszuwerten und die Gesundheitsvorsorge der Tiere zu verbessern.

„Das war hier keine gute Entwicklung“

„Das war früher keine gute Entwicklung“: Landwirt Stefan Busse aus Cloppenburg. Quelle: Julia Reinken

Landwirt Stefan Busse ist als einer der Ersten bei dem Projekt dabei. Der Halter von Mastschweinen und landwirtschaftliche Berater aus Cloppenburg sieht die Historie seiner Heimatregion durchaus kritisch. „Das war hier in den letzten zwanzig Jahren keine gute Entwicklung“, meint der 38-Jährige. „Aber die Schweinehalter sind grundsätzlich bereit, etwas in die neue Richtung zu tun.“

Die Tiere bräuchten mehr Platz, doch oft verhindere eine Kommune mit Verweis auf das Baurecht Erweiterungen oder Neubauten von Ställen. „Ich würde gern Außenhaltung machen, aber die wird mir nicht genehmigt“, erzählt der Schweinehalter.

Digitale Hilfsmittel böten die Chance, das Stresslevel der Tiere besser einzuschätzen. Wie Busse sagt, sind Schweine sehr empfindlich. „Schon ein Wetterumschwung kann ihren Stress deutlich erhöhen und zum Beispiel gegenseitiges Schwanzbeißen auslösen .“

Es geht auch um Anerkennung

Sein Berufskollege Johannes Wilking, Kreisvorsitzender des Landvolks in Vechta, gehört zu den Initiatoren des Transformations-Verbundes. Die Stimmung in den schweinehaltenden Betrieben sei sehr schlecht, erzählt der Landwirt. Das liege nicht nur am ruinösen Markt. „Es geht auch um Akzeptanz, um Anerkennung, dass man als Liebensmittelproduzent etwas für die Gesellschaft leistet.“ Auch um das zu erreichen, kämen im Rahmen des Verbunds ganz unterschiedliche Gruppen auf Augenhöhe ins Gespräch – vergleichbar mit dem Niedersächsischen Weg, bei dem Landwirtschafts- und Umweltverbände für mehr Artenschutz zusammenarbeiten. Das niedersächsische Umweltministerium und der Naturschutzverband WWF sind bei Trafo:agrar als Berater dabei.

Vorteile für den Gewässerschutz

„Die Region kann viel leisten“: Sven Guericke , Vorsitzender des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland. Quelle: AEF

Auch der Gewässer- und der Klimaschutz spielen im Strauß der Projekte eine wichtige Rolle, wie Sven Guericke vom beteiligten Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (AEF) hervorhebt. Digitale Technologien und der Einsatz künstlicher Intelligenz böten enorme Potenziale, um Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch zu mindern und trotzdem die Effizienz zu steigern – sei es im Ackerbau, in der Tierhaltung oder in der Verarbeitung. „Diese Potenziale darf die Branche nicht ungenutzt lassen“, meint der Vorsitzende des Wirtschaftsverbands. „Dass die Region viel leisten kann, hat sie in der Vergangenheit zu Genüge bewiesen.“ Die Politik sei in der Pflicht, Investitionen in die Digitalisierung zu fördern und den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum rasant zu beschleunigen.

Drohnen brauchen besseres Internet

Tatsächlich kann es gerade daran im praktischen Betrieb manchmal hapern. So hätten zum Beispiel Drohnen mit Kameras, die im Rahmen eines Trafo:agrar-Projekts über Brokkoli- und Salatfelder im Oldenburger Münsterland fliegen, wohl bisweilen besseres Internet gebrauchen können. Ziel ist hier die Steigerung der Stickstoff-Düngeeffizienz, um auch mit weniger Dünger die vom Handel geforderte Qualität erzeugen zu können. „Eine adäquate Nährstoffversorgung ist hierfür unerlässlich“, sagt Projektleiterin Friederike Wellhausen von der Landwirtschaftskammer.

Produzenten stünden vor der Herausforderung, gleichzeitig dem Wasserschutz und den Ansprüchen des Handels gerecht zu werden. Während das Verfahren mit Drohnen und Satelliten im Ackerbau seit Jahren erforscht und weiterentwickelt wird, steht die nun bei Trafo:agrar erprobte Entwicklung im Gemüsebau noch am Anfang.

Projektleiterin Barbara Grabkowsky von der Uni Vechta Quelle: Boris Loeffert

Dagegen ist eine in dem Verbund entwickelte digitale Risikoampel für die Afrikanische Schweinepest und die Geflügelpest bei Landwirten bereits sehr beliebt. Sehr praxisnah erprobt eine Forschungsgruppe rund um die TiHo aktuell auch einen neuen Ansatz zur umweltschonenderen und gleichzeitig tiergerechten Schweinefütterung.

In dem Projekt führt der Weg der Mastschweine zum Futter stets durch eine Sortierschleuse. Dort wird das Schwein mit Hilfe von 3-D-Kameras vermessen und dann je nach Körperkondition einem bestimmten Fressbereich zugeordnet. Ein dickeres Schwein erhält mehr faserhaltiges, schneller sättigendes Futter. Denn nur einen Teil des Proteins im Futter setzen Mastschweine als Körpersubstanz an. Eine große Menge scheiden sie üblicherweise wieder aus, und solcher Überschuss gelangt bisher in Form von Stickstoff über die Gülle in die Umwelt.

Mit Blick auf mehr Ertrag ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft schon länger Alltag. Früher sei viel falsch gelaufen, sagt TiHo-Professorin Kemper. „Das war auch den Ansprüchen geschuldet, die immer mehr Leistung verlangten.“ Neu an „Digi-Schwein“ und den anderen Trafo:agrar- Projekten sei der Fokus auf Tier- und Umweltschutz. Kemper hält das Oldenburger Münsterland für eine „hochinnovative“ Region. „Ideal um zu zeigen wo die Landwirtschaft hingehen kann.“

Von Gabriele Schulte