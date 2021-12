Tierquälerei bei NDR-Angelsendung? Moderator soll lebenden Fisch als Köder genutzt haben

Schwerin/Steinhuder Meer

Ärger für die NDR-Anglersendung „Rute raus, der Spaß beginnt“: Ein Zuschauer will in der beliebten Serie Tierquälerei erkannt haben und hat sich an die Tierschutzorganisation Peta gewandt. Diese fordert jetzt eine Absetzung.

„Rute raus, der Spaß beginnt“ ist nach NDR-Angaben Deutschlands einzige Angelsendung und verzeichnet eine stetig wachsende Fangemeinde. Die Sendung gibt es bereits seit 2011. Jedes Jahr wird eine Staffel mit vier bis sechs Folgen sowie eine Sondersendung produziert, die sich einem besonderen Revier widmet. Laut NDR verfolgen mehr als 300 000 Zuschauer die Sendung bundesweit.

Fisch zuckt mit der Schwanzflosse

Worum geht es bei den Vorwürfen? In der am 13. November 2021 ausgestrahlten Folge fängt Moderator Heinz Galling einen Rotfeder-Fisch und benutzt das Tier anschließend als Köder, um Hechte im Steinhuder Meer anzulocken. Der Moderator weist darauf hin, dass lebende Fische nicht mehr als Köder verwendet werden dürfen und gibt an, das Tier vor dem Aufspießen vorschriftsmäßig getötet zu haben. Allerdings sind noch Zuckungen der Schwanzflosse vom Fisch, der sich in der Hand des Fernsehmoderators befindet, zu sehen (im Video ab Minute 20.31).

Dürfen Fische überhaupt als Köder eingesetzt werden? Ja, sagt Harry Strehlow vom Thünen-Institut für Ostseefischerei. „Der Fang und die Verwendung eines ordnungsgemäß getöteten Köderfisches wie die angesprochene Rotfeder ist, wenn es das Landesfischereigesetz nicht verbietet, grundsätzlich nicht verboten.“

Peta erhebt schwere Vorwürfe gegen NDR-Moderator

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob der Köderfisch tatsächlich schon tot war oder noch lebte. Die Tierrechtsorganisation Peta schließt anhand der Aufnahmen aus, dass es sich bei den Bewegungen der Rotfeder um postmortale Nervenzuckungen handelte. Deshalb sei Strafanzeige gegen den Moderator erstattet worden.

Peta-Meeresbiologin Tanja Breining erklärt: „Wenn ein so kleiner Fisch vorschriftsmäßig laut Tierschutzschlachtverordnung getötet wird, muss er zunächst mit einem Schlag auf den Kopf betäubt werden und dann muss ein sachgerechter Kiemenschnitt durchgeführt werden, bei dem die Herz-Kiemen-Arterie durchtrennt wird und der Fisch entblutet. Im Video ist kein Blut zu sehen, kein Kiemenschnitt, keine Entnahme der Organe.“

Die Organisation wirft dem NDR-Moderator vor, gegen mehrere Paragrafen des Tierschutzgesetzes verstoßen zu haben, da einem Wirbeltier grundlos schweres Leid zugefügt wurde. „Hier erfolgte die Tötung des Wirbeltieres unserer Ansicht nach ohne einen vernünftigen Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes, denn der Erwerb des Fisches für Nahrungszwecke muss den alleinigen Grund für das Angeln bilden. Selbst wenn der Fisch tot gewesen wäre, was unserer Meinung nach nicht der Fall ist, gibt es für seine Tötung keinen vernünftigen Grund, da Herrn Galling Kunstköder zur Verfügung standen“, erläutert Breining.

Außerdem klagt sie die Brutalität gegenüber dem Fisch an: „Erschwerend kommt hier die Rohheit hinzu und die körperlichen Schmerzen des Fisches, der Atemnot ausgesetzt wird, in der Hand gedrückt, mit einem Haken durchbohrt und dessen Sterben und Tod sich über längere Zeit hinzieht.“

Peta fordert als Konsequenz ein Absetzen der NDR-Sendung und ein generelles Verbot zum Angeln mit Köderfischen, tot oder lebendig. „Niemand würde einen Hund oder eine Katze fangen, um sie als Köder einzusetzen. Das darf ebenso wenig mit Fischen passieren. Es gibt keine anderen Wirbeltiere, die man lebendig an einem Haken aufspießt, bevor man sie Atemnot aussetzt und tötet“, sagt Breining.

Ist Angeln mit Tierquälerei gleichzusetzen?

Was sagen andere dazu? Lea Schmitz, Pressesprecherin des deutschen Tierschutzbundes, betont, dass Angeln an sich gesetzlich zwar nicht unter Tierquälerei fällt, aber ein vernünftiger Grund, wie zum Beispiel für Nahrungszwecke, zur Rechtfertigung gegeben sein muss: „Es ist klar, dass der Angelvorgang immer mit Schmerzen und Leiden für die Tiere verbunden ist. Dass Fische Schmerzen empfinden können, ist mittlerweile wissenschaftlich belegt.“

Dem stellt Harry Strehlow vom Thünen-Institut für Ostseefischerei entgegen: Angeln sei nicht nur ein Hobby, sondern bedeute auch Tausende Arbeitsplätze. Zudem würden durch Angelverein die Gewässer gesäubert und die Natur erhalten werden.

NDR verteidigt Sendung und Angel-Expertise

NDR-Pressesprecherin Iris Bents verteidigt die Sendung und ihre Mitwirkenden: „Heinz Galling und insbesondere Horst Hennings sind anerkannte Experten im Angelsport. Die Sendung ist unterhaltsam und informativ, sie zeichnet sich durch die hohe Sachkenntnis aller Beteiligten aus und ist fachlich vorbildlich. Bis heute ist weder bei Herrn Galling noch beim NDR eine Anzeige eingegangen.“

Auch die Pressesprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft Claudia Lange bestätigt, dass Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz zwar eingeleitet worden seien, es aber noch zu früh sei, um einen konkreten Tatverdacht mit zu erwartenden Ermittlungsergebnissen mitzuteilen. Die Polizei untersuche den Fall derzeit, so Lange.

Von Caroline Bothe