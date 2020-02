Züchter streiten um Fohlen von Superpferd Weihegold

Karlsruhe

Die Stute Weihegold, mit der die sechsfache Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth im Sommer in Tokio antreten will, ist ein Vermögen wert – ihre Nachkommen potenziell auch. Das hat zu einem Streit zweier namhafter Züchter über die Frage geführt, wer von beiden im Fall eines Fohlens von Weihegold die Meriten einstreichen darf. Der Knackpunkt: Das Fohlen war über eine Leihmutterstute ausgetragen worden. In so einem Fall ist am Zug, wer den Zuchtvorgang bestimmt, entschied der Bundesgerichtshof (Az.: III ZR 55/19). Weihegolds Eigentümerin aus der Nähe von Vechta hatte das Nachsehen.

Zum Zankapfel war Weihegolds Tochter Aweih geworden. Die inzwischen sieben Jahre alte Stute kam nach einem Embryonentransfer auf die Welt – eine gängige Praxis in der Zucht von Sportpferden. Dabei wird der Mutterstute eine befruchtete Eizelle entnommen und einer anderen Stute eingesetzt. Mithilfe einer solchen Leihmutter können erfolgreiche Turnierpferde weiter an Wettkämpfen teilnehmen – und gleichzeitig Nachkommen produzieren.

Weihegold von Christine Arns-Krogmann hat mit Reiterin Isabell Werth viele Preise gewonnen.

Die 15-jährige Weihegold ist auf diese Weise bereits 14-mal Mutter geworden, ohne ein Fohlen auszutragen. Ihre Gene sind besonders begehrt. „Ich habe kaum ein Fohlen von Weihegold unter 90.000 Euro verkauft“, sagt Besitzerin Christine Arns-Krogmann.

Im Fall von Aweih war es anders: Arns-Krogmann hatte Weihegold auf den Hof von Reitmeister Johann Hinnemann im niederrheinischen Voerde gebracht. Der Trainer und Züchter sollte das Pferd zur Grand-Prix-Reife ausbilden. Er übernahm die Kosten für Pflege, Unterbringung und Beritt. Im Gegenzug durfte Hinnemann alle ein bis zwei Jahre einen Embryo aus Weihegold entnehmen. So kam 2013 Aweih auf die Welt. Hinnemann ließ das Fohlen eintragen, beantragte einen sogenannten Equidenpass – eine Art Personalausweis für Pferde – und gab sich als Besitzer und Züchter an.

Damit begann der Ärger: „Züchter eines Fohlens ist, wer zum Zeitpunkt der Besamung der Mutterstute auch Eigentümer der Stute ist – und das war und bin ich“, argumentierte Arns-Krogmann. „Mir geht es um Züchterstolz und auch um die Züchterprämie, wenn die Stute erfolgreich im Sport ist. Da geht es um mehrere Tausend Euro im Jahr.“ Sie warf Hinnemann Betrug vor.

Hinnemann geht es angeblich nicht ums Geld. „Wir lieben Aweih“, betont seine Frau Gisela. Züchterprämien fielen ohnehin geringer aus als die Preisgelder, die den Besitzern zugutekommen. Im Fall von Weihegold seien es 30.000 Euro Züchterprämien bei 710.000 Euro Preisgeld gewesen.

Aweih – ähnlich schön wie ihre Mutter, aber heller – sei ebenfalls vielversprechend. Doch ob sie annähernd so erfolgreich werde wie Weihegold, sei ungewiss. Gewiss ist für Johann Hinnemann aber, dass er rechtmäßiger Besitzer und Züchter von Aweih ist: „Frau Arns-Krogmann hat uns die Eizelle ihrer Stute Weihegold verkauft. Zum Zeitpunkt der Besamung gehörte die Eizelle uns“, betont seine Frau. „Wir haben den kompletten Zuchtvorgang bestimmt und bezahlt“ – insgesamt ihr zufolge rund 15.000 Euro.

Von Susanne Kupke