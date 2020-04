Hannover

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Thüringen haben das Vorpreschen einiger Länder beim Thema Maskenpflicht in der Corona-Pandemie kritisiert. „Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich“, sagte der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil ( SPD) am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „ Markus Lanz“. „Und zwar deswegen, weil wir eigentlich erst vor fünf Tagen beisammen gesessen haben“, führte er aus. „Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt.“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Dienstagabend in „ ARD Extra“, das Thema Alltagsmaske sei am Mittwoch mit der Bundeskanzlerin intensiv beraten worden. „Und was mich halt wundert ist, dass die Kollegen, die am Mittwoch noch dagegen gesprochen haben, die Ersten waren, die es dann angefangen haben einzuführen.“ Thüringen, zwischen Bayern und Sachsen liegend, werde nun auch nachzuziehen, wenn am Freitag der Einzelhandel wieder öffnet.

Maskenpflicht gilt in Wolfsburg und Braunschweig

Mehrere Länder hatten zuletzt eine Maskenpflicht für bestimmte öffentliche Bereiche angekündigt. In Sachsen gilt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen bereits seit Montag, um die Infektionsgefahr durch das Coronavirus einzudämmen. Bund und Länder hatten sich vergangene Woche nur auf eine dringende Empfehlung zum Tragen von „ Alltagsmasken“ im Nahverkehr und im Einzelhandel verständigt.

Weil kündigte nun auch für sein Bundesland eine Regelung zur Maskenpflicht an. „Wir machen auch eine landesweite Regelung“, sagte er. Eine Regierungssprecherin hatte zuvor am Dienstag gesagt, Niedersachsen wolle weiterhin die nächsten Bund-Länder-Gespräche abwarten und belasse es bei einer dringenden Empfehlung zum Tragen von Alltagsmasken. Weil sagte am Dienstagabend, es sei eigentlich vorgesehen gewesen, im Rahmen dieser Gespräche eine landesweite Regelung zu treffen. „Meine Sorge ist nicht, ob wir das machen werden oder nicht. Es macht ja Sinn“, sagte Weil. „Meine Sorge ist, dass daran zu hohe Erwartungen geknüpft werden.“ Auch Niedersachsen werde seine Regelung treffen.

Einige Städte in Niedersachsen haben bereits eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken angekündigt, etwa Wolfsburg und Braunschweig.

Von RND/lni