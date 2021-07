Hannover

Mindestens bis Ende September, vermutlich aber noch deutlich länger, will Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an den verbindlichen Schnelltests für Schüler und Schulbeschäftigte festhalten. Vermutlich werde im neuen Schuljahr nicht nur zweimal pro Woche, sondern wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante vielleicht sogar täglich getestet, sagte der Minister am Dienstag in Hannover. Zugleich gelte weiterhin, dass Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollten, sie vom Präsenzunterricht befreien lassen könnten. Anderes lasse die Rechtslage nicht zu. „Am liebsten wollen wir natürlich Präsenzunterricht für alle“, betonte er.

Gegenwärtig verweigern rund 2,5 Prozent der Schüler die Tests und lernen deshalb zu Hause. Psychologen befürchten, dass Kinder, die seit anderthalb Jahren nur für Arbeiten die Schule betreten, schwer wieder in den Klassenverband zu integrieren sind.

Tonne lehnt Lollitests für Schüler ab

Tonne und Sozialministerin Daniela Behrens betonten, dass sich das bisherige Testverfahren bewährt habe, große Corona-Ausbrüche an Schulen habe es nicht gegeben. Virologen hatten jüngst gefordert, statt der Schnelltests auf Lollitests umzustellen. Dem erteilte Tonne am Dienstag eine klare Absage. Denn zum einen müssten diese Tests in der Schule gemacht werden, und das hatten Pädagogen klar abgelehnt, zu groß sei die Infektionsgefahr, hieß es im Frühjahr, wenn man die Stäbe ablese und den Schülern dabei näherkomme. Zum anderen würden dann ungetestete Menschen die Schule betreten, das wolle man vermeiden, sagte Tonne.

Von Saskia Döhner