Suizid in der VW-Abhöraffäre? Spekulationen um toten Manager

Wolfsburg

Der Alarm ging um 19.30 Uhr ein. Flächenbrand, hieß es. Böschung und Bäume an der Erzgrube in Rottorf am Klei im Kreis Helmstedt stünden in Flammen. Bis vor 70 Jahren war in der heute mit Wasser vollgelaufenen Grube kalkhaltiges Erz abgebaut worden. Die Feuerwehr Grasleben ( Rottorf gehört zur Samtgemeinde Grasleben) rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, und sie fand tatsächlich brennende Böschung und Bäume, aber auch einen Pkw in „Vollbrand“. Und in dem Auto einen Mann. Sie habe ihn „leider nicht mehr retten“ können, vermeldete die Feuerwehr. „Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen.“

Streit mit Zuliefererfirma

Das war am Montag. Es dauerte ein bisschen, bis zumindest einigermaßen klar war, um wen es sich bei dem Toten handelte, nämlich wahrscheinlich um den freigestellten VW-Mitarbeiter, der das Wolfsburger Unternehmen in der Affäre um mitgeschnittene Konferenzen über die Zuliefererfirma Prevent bespitzelt haben soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. In dieser Angelegenheit ist bisher nur sicher, dass nichts sicher ist.

Anzeige

Lesen Sie auch: VW-Abhör-Affäre: Verdächtiger vermutlich tot in brennendem Auto gefunden

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Vorgeschichte: Über Jahre hat VW von der Firma Prevent, einem Zulieferer im Besitz des bosnischen Unternehmers Nijaz Hastor mit Sitz in Wolfsburg, Getriebegehäuse und Sitzbezüge geliefert bekommen. Im August 2016 kam es zu Unstimmigkeiten über Preise und Konditionen, Prevent stellte die Lieferungen ein. Und da VW offenbar keine Alternativen hatte, musste deswegen teilweise die Autoproduktion in Wolfsburg heruntergefahren werden. Aber man verhandelte, man einigte sich, es ging weiter. Bis 2018: In dem Jahr löste VW die Verbindung zu Prevent. Über diesen Schritt streiten sich die Parteien vor Gericht.

50 Stunden Aufnahmen

So weit die Fakten. Alles, was es jenseits dieses Punktes an Informationen gibt, ist entweder nicht bestätigt oder Spekulation.

Dazu gehört: Bei VW hat man offenbar fast zwei Jahre lang in einer Arbeitsgruppe Gespräche darüber geführt, wie man aus den Verträgen mit Prevent rauskommt. Mit dabei: der VW-Manager, der zuletzt nur noch als „Spitzel“ bezeichnet wurde. Er soll in mindestens 35 Fällen Konferenzen mitgeschnitten haben, 50 Stunden Audiomaterial, es gebe auch eine Aufnahme von einem Gespräch zwischen Vertretern der streitenden Parteien Prevent und VW vom April 2017. Hieß es. Und zwar auf einem Internet-Nachrichtenportal namens „Business Insider“, von dem 97 Prozent der Axel-Springer-Verlagsgruppe und 3 Prozent dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehören. Dem Onlinemagazin liegen die Aufnahmen nach eigenen Angaben vor.

Erst Zulieferer, dann ehemaliger Zulieferer: Prevent. Quelle: dpa

Ende Juli wurde der Spitzel VW-intern enttarnt, seinen Namen und seine Funktion und vor allem seine Motive kennt die Öffentlichkeit aber nicht. Handelte er eigenmächtig? Wenn ja, warum? Wenn nein, wer hat ihn beauftragt? Wie kommen die Aufnahmen zu dem Internetdienst? Darauf gibt es bisher keine Antworten.

Noch ein Brand

Stattdessen gab es schon mal einen Brand: Am 26. Mai wurde der Feuerwehr um 4.30 Uhr ein Scheunenbrand in Grasleben gemeldet. Starker Feuerschein, hohe Rauchsäule, Alarmstufe 3. Es war keine Scheune, es war ein Großbrand eines Wohnhauses mit Nebengebäuden. Niemand wurde verletzt, aber der Einsatz dauerte bis zum nächsten Abend. Das Haus gehörte dem VW-Manager, der nach Erkenntnissen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ in der Zwischenzeit nichts mehr mit Zulieferern zu tun hatte, sondern in einer anderen Abteilung von VW arbeitete – bis man ihn als mutmaßlichen Abhörer entlarvte und freistellte. Er soll nach dem Feuer bei seinen Eltern gewohnt haben.

Lesen Sie auch: Ermittler prüfen Verbindung von VW-Abhöraffäre und Wohnhausbrand

Und nun der brennende Wagen (dem Vernehmen nach ein Mercedes) mit totem Mann an der Erzgrube im nahen Rottorf. Julia Meyer von der Staatsanwaltschaft Braunschweig sagt, sie wisse nichts. Identität des Toten, Brandursache, Details – all das könne sie erst nach Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchungen sagen, vermutlich erst Ende nächster Woche. Klar sei nur, dass an der Leiche bislang keine äußere Gewaltanwendung festgestellt worden sei.

Ein Suizid? Im brennenden Auto? Julia Meyer sagt, es könne auch ein Unfall gewesen sein, ein Wagen mit heißem Motor über knochentrockenen Pflanzen – sie sage das aber nicht als Theorie, betont sie. Sondern nur als eine Möglichkeit von mehreren.

VW sagt auch nichts zu dem Vorfall. Außer: „ Volkswagen liegen dazu keine bestätigten Informationen vor.“

Von Bert Strebe