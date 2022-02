Sturmtief „Ylenia“: Welle erfasst Elbfähre und durchbricht Scheiben - Video zeigt Unfall

Hamburg

Das Sturmtief „Ylenia“ sorgt für Orkanböen in ganz Deutschland. Trotz der starken Winde fuhren einige Fähren auf der Elbe am Donnerstag. Das wurde einigen Fahrgästen zum Verhängnis. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert und offenbar von einem Fahrgast aufgenommen wurde, zeigt, wie eine Welle die Frontscheiben einer Fähre durchbricht und Wasser in den Innenraum gelangt.

Das Unglück passierte am Donnerstagmorgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück auf dem Weg zu Airbus, wie HADAG-Sprecher Tobias Haack dem NDR bestätigte. Demnach sei keiner der Fahrgäste schwer verletzt worden.

RND/nis