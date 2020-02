Herr Fangohr, Ihre Insel Wangerooge haben die Sturmfluten in diesem Winter besonders hart getroffen. Beschreiben Sie einmal: Wie schlimm ist es?

In der Nacht zu Mittwoch hatten wir die bisher größten Sturmschäden. Bis dahin fehlten uns gut 40.000 Kubikmeter Sand am Hauptstrand. Jetzt liegen wir irgendwo zwischen 70.000 und 80.000 Kubikmeter Sand, die das Meer weggerissen hat. Ein Großteil des Strandes ist weg. Auf 50 Metern breite und einer Länge von einem Kilometer ist kaum noch Sand da.

„Auf Dauer kann es keine Lösung sein, dass wir immer wieder Sand von Osten der Insel zum Hauptstrand fahren“: Marcel Fangohr, Bürgermeister der Ostfriesischen Insel Wangerooge. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Wie muss ich mir das vorstellen: Der Strand ist weg. Was ist denn noch zu sehen?

In kleinen Bereichen, in Buchten, ist noch etwas Sand da. Aber sonst ist bis zur Strandpromenade der ganze Strand einfach weg. Da sieht man nur noch Deckwerk. Das sind fette, große, in Beton gegossene Steine. Das ist ein Riesenproblem.

Erklären sie das Riesenproblem.

Der Hauptstrand ist enorm wichtig für den Tourismus. Wangerooge ist berühmt für seinen Strand, an dem man besonders gut Sandburgen bauen kann. Die Gäste erwarten eine Strandpromenade und einen Strand. Wohin mit den Strandkörben, wenn kein Sand mehr da ist? Wo sollen die Leute sich hinlegen, ohne nass zu werden? Wenn es an der Promenade keinen Strand mehr gibt, kommen die Leute nicht mehr. Wir brauchen ungefähr 80.000 Kubikmeter neuen Sand – wir haben aber nur etwa 30.000 als Reserve liegen.

Bund steht im Weg

Woher soll dann der übrige Sand kommen?

Wir würden ihn uns gerne von den Sandbänken vor der Insel holen. Das haben wir bis 2016 auch so gemacht. Jetzt dürfen wir das nicht mehr, weil der Bund damit das Inseldeckwerk im Westen erneuern will. Da tut sich aber seit zwei Jahren nichts – und wir dürfen den Sand trotzdem nicht entnehmen.

Das heißt, Wangerooge stünde ohne Sondergenehmigung in diesem Sommer ohne Strand da?

Ja. Oder mit einem sehr kleinen, den wir mit unseren 30.000 Kubikmetern auffahren würden. Dann hätten wir aber gar keine Reserve mehr.

Wangerooge im Sommer ohne Strand – wäre das nicht verheerend für Ihre Insel?

Allein die Kurverwaltung hätte Umsatzeinbußen in Millionenhöhe. Aber es trifft alle. Hotels, Pensionen, Restaurants und andere Gewerbebetriebe. Da wird der Schaden noch viel größer sein.

Ein parteiloser Verwaltungsfachmann Marcel Fangohr ist seit 2018 Bürgermeister auf Wangerooge. Zugleich ist der 38-Jährige Kurdirektor der Ostfriesischen Insel. Der parteilose Politiker war gemeinsam von CDU und Grünen ins Rennen geschickt worden. Fangohr stammt nicht von der Insel, er wurde in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern geboren, lebte aber seit 1992 auf Wangerooge, wo er auch die Schule abschloss. Danach absolvierte Fangohr eine Ausbildung bei der Inselgemeinde als Verwaltungsfachangestellter, anschließend studierte er Öffentliche Verwaltung. Mit dem Küstenschutz kennt Fangohr sich aus: Seit 2017 arbeitete er beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

„Es rechnet sich trotzdem“

Eine bis zu zwei Meter hohe Abbruchkante ist zwischen Promenade und Hauptstrand entstanden. Quelle: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa

Der Strand wird schon seit Jahren nach jedem Winter neu aufgefahren. Das muss doch irre teuer sein.

In der Regel kostet das 300.000 Euro – dieses Jahr rechnen wir mit 400.000 Euro. Aber es rechnet sich trotzdem. Allein bei der Strandkorbvermietung hätten wir ohne Strand Umsatzeinbußen von 750.000 bis 800.000 Euro. Dazu kommen Kurbeiträge, die nicht fließen. Dazu kommen Verluste bei Vermietern und anderen Tourismusbetrieben. Der Strand ist also sozusagen nicht komplett in den Sand gesetzt.

Aber die Sturmfluten kommen jedes Jahr wieder – und offenbar werden sie immer heftiger. Muss man nicht irgendwann sagen: Das geben wir jetzt auf.

Es müsste schon weit über eine Million Euro kosten, dass man sagen würde: Das ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Man muss das als Wirtschaftsförderung sehen. Die gesamte Inselwirtschaft vom Ferienhausvermieter bis zum Eisverkäufer lebt davon, dass wir sagen können: Wir haben hier einen Strand. Das Ziel sollte aber sein, dass wir langfristige Maßnahmen ergreifen.

„Den Strand besser schützen“

Hohe Wellen schlagen an den Strand von Wangerooge und nehmen den Sand mit. Quelle: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa

Was wäre das?

Auf Dauer kann es keine Lösung sein, dass wir immer wieder Sand von Osten der Insel zum Hauptstrand fahren. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Strand besser gegen Sturmfluten schützen. Die Buhnen, die defekt oder kaum noch vorhanden sind, müssten erneuert werden. Im Westen muss der Bund das Deckwerk endlich erneuern. Beides würde die Strömungsverhältnisse deutlich verändern. Andere Länder bauen vor ihren Inseln Steinwälle auf, die auch bei Sturm nicht überflutet werden. Das wäre langfristig nachhaltiger, auch wirtschaftlich. Jedes Jahr Hunderttausende Euro oder einmal 10 Millionen Euro – Letzteres ist langfristig wirtschaftlicher.

Woher soll das Geld kommen?

Von Bund und Land und von der Gemeinde. In Schleswig-Holstein macht das Land sehr viel, wenn man allein nach Sylt guckt. Küstenschutz und Tourismus können gemeinsame Ziele sein. Da ist es wichtig, dass Niedersachsen seiner Verantwortung gerecht wird. Das betrifft ja nicht nur Wangerooge. Die Frage, wie wir dauerhaft sicherstellen können, dass wir genug Sand am Strand haben, betrifft alle Inseln. Wir erwarten auf Wangerooge einen Beitrag von Land und Bund dazu, dass alle Beteiligten ihrer Verantwortung bei Tourismusförderung und Küstenschutz nachkommen.

„Land muss uns stärker unterstützen“

Das kann doch nicht so schwer sein. Die Inseln sind enorm wichtig für das Land.

Auf Wangerooge kommt erschwerend hinzu, dass zum Teil der Bund verantwortlich ist, weil wir Küstenschutzbauwerk für die Jadeeinfahrt sind. Ein Strombauwerk sollte aber so wenig Sand wie möglich haben – das ist ein Konflikt. Aber wenn wir keinen Strand mehr haben, dann können wir gleich die ganze Insel betonieren und verlassen. Der Bund kann nicht einfach sagen: Ihr seid ein Strombauwerk, alles andere interessiert uns nicht. Da muss das Land uns beim Bund noch stärker unterstützen.

Wird ihnen mit Blick auf das Wochenende nicht Angst und bange? Der nächste Sturm kommt.

Wenn es bei dem vorhergesagten Hochwasser von einem Meter über Normal bleibt, passiert nicht mehr viel, weil schon so viel weg ist. Wenn wir zwei Meter bekommen, dann wäre wirklich jeder Krümel Sand weg. Zum Glück wird das aber nicht erwartet.

Von Karl Doeleke