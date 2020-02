Auch wenn es den Anschein hat, verzeichnen Fachleute in letzter Zeit weder häufigere, noch schlimmere Sturmfluten als im langjährigen Mittel. Sturmtief „Victoria“ blieb vergleichsweise harmlos.

Der Fischmarkt an der Elbe in Hamburg war am Montag zeitweise überschwemmt. Quelle: Daniel Bockwoldt