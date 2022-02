Hannover

Sturmtief „Ylenia“ bremst den Zugverkehr in Niedersachsen massiv aus. Derzeit sind nahezu alle Linien betroffen, der Fernverkehr ist im gesamten Norden eingestellt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, entfallen wegen Streckensperrungen die Züge der S-Bahn Hannover sowie die Regionalbahnen in Niedersachsen am Vormittag. Schon in der Nacht hatte die Bahn mehrere Zugausfälle gemeldet, weil umgestürzte Bäume die Gleise blockierten.

Auch die Züge von Enno, Metronom und Erixx fahren derzeit nicht. Die Unternehmen verweisen auf die Streckensperrungen der DB Netz AG. Bei der Westfalenbahn ist unter anderem die Strecke zwischen Hannover und Braunschweig betroffen. Hier sei die Strecke bis voraussichtlich 10 Uhr gesperrt. In Richtung Bielefeld/Rheine waren am Morgen noch Züge mit massiver Verspätung unterwegs.

Deutsche Bahn: Wegen Sturm Zugausfälle noch bis Freitag möglich

Die Nordwestbahn geht davon aus, dass in den Mittagsstunden der Zugbetrieb auf einigen Linien wieder aufgenommen werden kann. Erkundungsfahrten könnten allerdings erst bei Helligkeit beginnen.

Der Fernverkehr ist ebenso von den Streckensperrungen betroffen. Ausfälle gibt es nicht nur in Niedersachsen, sondern in zahlreichen Bundesländern. Die DB betont, dass es noch bis zum Freitag aufgrund des Sturms zu Zugausfällen und zahlreichen Verspätungen in Niedersachsen und Bremen kommen kann.

Von RND