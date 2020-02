Das Orkantief „Sabine“ hat den Bahnverkehr am Sonntag weitgehend zum Erliegen gebracht. Am Montagmorgen läuft der Verkehr auf vielen Regionalstrecken wieder an – Bahnreisende müssen sich aber auf Ausfälle und Verspätungen einstellen, der Fernverkehr liegt noch lahm. Die aktuelle Übersicht zu Streckensperrungen in Niedersachsen.