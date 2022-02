Stürme spülen auf Baltrum fast den ganzen Badestrand weg

Baltrum

Die kräftigen Winterstürme „Zeynep“ und „Ylenia“ haben auch auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum Schäden angerichtet und rund 90 Prozent des Badestrandes fortgespült. Auf mehr als 600 Metern Länge gebe es nun eine etwa fünf Meter hohe Abbruchkante am Strand, teilte die Inselgemeinde am Montag mit.

Die Kante reiche nun bis kurz vor die Schutzdünen, die die Insel vor Sturmfluten sichern. Die Strände vor den Dünen dienen auf den Inseln auch als Verschleißkörper, um die Dünen vor Wellen zu schützen. Die Sandverluste seien laut der Gemeinde Baltrum „enorm“. Sturmtief „Antonia“, das am Montag über die Insel zog, richtete laut der Gemeinde übrigens geringere Schäden an. Und das vor allem, da der größte Teil des Badestrandes bereits durch die vorherigen Stürme abgetragen wurde.

Ein Sommer ohne Badestrand?

Noch sei offen, wie ein normaler Badebetrieb mit Strandkörben, Spiel- und Sportgeräten auf dem bisherigen Strand bis zum Sommer wieder möglich sei. Inselbürgermeister Harm Olchers (parteilos) forderte vom Land schnelle Hilfe, um den Badestrand wiederherzustellen. Außerdem regte er in einer Mitteilung an, Konzepte und Ideen für die Zukunft zu sammeln, um mehr Sand außerhalb der Sturmflutsaison an den Stränden der Ostfriesischen Inseln zu sichern.

Zuvor hatte bereits die Insel Wangerooge mitgeteilt, durch die vergangenen Stürme etwa 90 Prozent seines Badestrandes eingebüßt zu haben. Auch andere Inseln wie Langeoog und Norderney hatten Sandverluste gemeldet. Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) signalisierten bereits Hilfe. Ende März soll es zu dem Thema eine Inselkonferenz geben.

RND/dpa