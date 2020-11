Hamburg

Meine Frau ist in der Pandemie wieder Avantgarde. Das war sie bereits im Frühjahr, als sie als eine der ersten IT-Kräfte von ihrer Firma ins Homeoffice geschickt wurde. Und das ist sie jetzt, weil ihr als einer der ersten der Impfstoff gespritzt wurde, auf dem so viele Hoffnungen lasten: BNT162b2. Sie könnte also bald immun gegen das Ungeheuer mit dem Namen Sars-Cov-2 sein – oder auch nicht.

Placebo oder Impfstoff ?

Denn sicher ist nicht, dass sie den Impfstoff bekommen hat, es könnte sich auch um ein Placebo handeln, eine triviale Kochsalzlösung. Gudula, so heißt meine Frau, ist Teil der internationalen klinischen Studie, die letztlich über die Wirksamkeit des Impfstoffs BNT162b2 der Mainzer Firma Biontech entscheidet. Mit der Phase-III-Studie, an der derzeit genau 43 998 Probanden weltweit teilnehmen, soll auch herausgefunden werden, wie sicher das Medikament ist, welche Nebenwirkungen es hat, welche Dosierung notwendig ist. Weil es sich um eine sogenannte Doppelblindstudie handelt, erhält die eine Hälfte aller Teilnehmer das Medikament, die andere das Placebo, und die Probanden erfahren natürlich nicht, zu welcher Gruppe sie gehören.

Corona-Studie: Darum nehmen Probanden teil

Warum nimmt jemand an solch einem Menschenversuch teil? Meine Frau nennt drei Gründe, in dieser Reihenfolge: „Ich habe die Chance auf frühe Immunität gegen Covid-19; selbst wenn das nicht der Fall ist, habe ich die Forschung unterstützt; ich finde es hoch interessant, wie solch eine Untersuchung abläuft.“ Vermutlich ist die Neugierde bei ihr das ausschlaggebende Moment. Ich kenne das von anderen, alltäglichen Situationen. Wenn wir – auf ihren Wunsch hin – in ein asiatisches Restaurant gehen, dann bestellt sie zuverlässig die exotischsten Speisen, die die Karte hergeben, während ich nach Hühnchen mit Reis Ausschau halte. Wenn wir einen Urlaub planen, dann zieht es sie regelmäßig in abgelegene Winkel der Welt, während ich mich mit dem Ostseestrand zufrieden gebe. „Warum machst du nicht auch mit bei der Studie?“, hat sie mich gefragt. Meine Antwort „Zu riskant, einer von uns beiden muss überleben“ fand sie nicht so witzig.

So funktioniert der Impfstoff Das Mediziner- und Unternehmer-Ehepaar Uğur Şahin und Özlem Türeci hat in seinem Mainzer Unternehmen Biontech den ersten Impfstoff gegen Covid 19 entwickelt, der in einer Phase-III-Studie erprobt wird. Biontech wird von der US-amerikanische Firma Pfizer unterstützt, die bisher vor allem durch die Herstellung und den Vertrieb von Viagra bekannt geworden ist, einem Medikament zur Behandlung der erektilen Dysfunktion (Erektionsstörung) beim Mann. Das Biontech-Mittel BNT162b2 ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Er besteht aus Erbgutschnipseln des zu bekämpfenden Virus. Spritzt man Menschen diese Schnipsel, werden Immunzellen aktiv und die Körperabwehr springt an – so die Theorie. „Wir erwarten, dass unser Impfansatz das Immunsystem dazu anregen wird, schützende Antikörper zu erzeugen“, verkündet das Unternehmen. BNT162b2 ist der erste Impfstoff dieser Art, der zugelassen werden könnte.

Experte vom UKE betreut die Studie

Gudula ist in die Fänge des Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts (BNI), das neben anderen Forschungseinrichtungen die Studie durchführt, vor etlichen Jahren geraten, als sie ihre Kontaktdaten für medizinische Versuche auf der BNI-Homepage hinterließ. Der Entschluss, sich impfen zu lassen, fiel ihr umso leichter, als die Wissenschaftlerin Marylyn Addo die Untersuchung leitet.

Die Infektiologin vom Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) wurde im Laufe der Pandemie prominent, gemeinsam mit den Virologen Christian Drosten und Jonas Schmidt-Chanasit gehört Addo zur medizinischen Speerspitze im Kampf gegen das Virus. nun wurde sie auch noch mit dem Titel „Medical Woman of the Year“ bedacht. „Sie verkörpert bei ihren Auftritten in den Medien grundsolide Zuversicht in die Wissenschaft“, findet meine Frau. Es ist eine der Kuriositäten in dieser Pandemie, dass Professorin Addo selbst an einem anderen Impfstoff forscht, der allerdings noch nicht die klinische Studienreife erreicht hat.

So läuft die Studie ab

Nicht Frau Addo, aber ihr medizinisches Bodenpersonal am BNI untersuchte Gudula auf aktuelle Infektionen, auf andere Leiden wie Bluthochdruck, Lungen- oder Hautkrankheiten. Schwangerschaft war aufgrund des Alters der Probandin auszuschließen. Nur wer gesund ist und ohne Beschwerden, darf an der Studie teilnehmen. „Gleichzeitig war es dem Prüfarzt wichtig, dass ich mich künftig nicht isoliere“, berichtet meine Frau, „man soll sich durchaus exponieren, also mit Bus und Bahn fahren, auch zum Einkaufen unter Leute gehen.“

Schließlich soll nachgewiesen werden, dass in der geimpften Gruppe weniger Menschen an Corona erkranken als in der Placebo-Gruppe. Und das funktioniert nur, wenn man nicht in Quarantäne geht. Doch der Prüfarzt mahnte auch, dass sie nicht sorglos werde: „Am besten leben Sie einfach weiter wie bisher und bleiben genauso vorsichtig.“ Das ist sie, die AHA-Regel sind ihr heilig, sie ist die gewissenhafteste Händewäscherin, die ich kenne.

Leichte Nebenwirkungen nach der Impfung

Am Tag nach der ersten Injektion klagte Gudula übrigens über Schmerzen im Arm und über Müdigkeit. Im Internet konnte man erfahren, dass dies Indizien dafür sind, dass sie den richtigen Impfstoff bekommen hat. Die Salzlösung habe solche Wirkungen nicht. Doch das Netz mag allwissend sein, völlig korrekt sind solche Informationen selten und das BNI-Personal schweigt sich darüber aus.

Eine 30 Seiten starke Patienteninformation bekommen die Probanden ausgehändigt, in der alles steht, von Rechten, Pflichten und Versicherungen. Dazu ein Smartphone, mit dem regelmäßig Daten zum Wohlergehen an das BNI gesendet werden sollen. Gudula muss sich in dieser Woche ein weiteres Mal ins Institut begeben, um ihre zweite Impfdosis oder wiederum eine Placebo-Spritze zu erhalten. Eine Woche später soll das Medikament vor Sars-Cov-2 schützen, wenn sie BNT162b2 tatsächlich erhalten hat.

Studie dauert zwei Jahre

Das ist noch lange nicht das Ende von Phase III der Studie. In den kommenden zwei Jahren müssen sich Gudula und ihre 43 997 Studienkollegen immer wieder in den zuständigen Instituten melden, um sich Blut abnehmen zu lassen und Fragen zum Befinden zu beantworten. Die Zulassung des Impfstoffes wird allerdings schon in wenigen Monaten erwartet.

Das deutsche Unternehmen Biontech und sein Kooperationspartner Pfizer aus den USA haben zuletzt in Aussicht gestellt, dass ihr Impfstoff eine 95-prozentige Effektivität erreichen könnte. Impfstoffforscherin Marylyn Addo ist da etwas vorsichtiger: „Es stehen noch keine Primärdaten zur Verfügung. Die exakten Daten müssen wir zur abschließenden Einschätzung noch abwarten.“ Die Wissenschaft fordert Geduld von denen, die von ihr profitieren wollen.

Aufwandsentschädigung für Teilnehmer

Etwas mehr als 100 Euro bekommt Gudula für jeden Termin im Prüfzentrum, insgesamt soll sie sechs Mal im Institut erscheinen. Ich werde auch etwas davon haben. Wenn der Lockdown vorüber und wieder ein einigermaßen normales öffentliches Leben möglich ist, wird mich Gudula zu einem opulenten Essen einladen. Wahrscheinlich in einem exotischen Restaurant mit eigenartigen Speisen. Mein größter Wunsch wird sich nicht so schnell erfüllen: dass sie endlich wieder ins Büro gehen kann und in unserem gemeinsamen Heimbüro nicht ständig englischsprachige Konferenzen mit aller Welt stattfinden.

Von Michael Berger