Salzgitter

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen in Salzgitter sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Streit sei auf einer Familienfeier in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dabei wurde ein 46-Jähriger am Samstag mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nur weniger Meter vom Tatort entfernt festnehmen. Auch der 23-Jährige wurde bei dem Streit nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer verletzt. Nachdem er in der Klinik versorgt wurde, brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache.

Von RND/dpa