Streit an Silvester eskaliert: 23-Jähriger tritt Bruder gegen den Kopf

Hildesheim

Auf dem Heimweg von einer Silvesterfeier ist ein Streit zwischen zwei Brüdern in Elze bei Hildesheim in einer schweren Auseinandersetzung geendet. Dabei wurde einer der jungen Männer durch Tritte gegen den Kopf verletzt. Der Tatverdächtige, ein 23-Jähriger, wurde noch am Tatort festgenommen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Sein Bruder wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Opfer will fliehen – wird aber eingeholt

Zu der Auseinandersetzung zwischen den Brüdern kam es nach Angaben der Polizei um 0.50 Uhr. Die jungen Männer waren auf dem Rückweg von einer Silvesterfeier in Streit geraten, der zu einer Rangelei führte. Das spätere Opfer wollte fliehen, wurde jedoch von seinem Bruder verfolgt und eingeholt.

Anschließend soll dieser den Flüchtenden mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe eines Geschäfts gestoßen haben. Der junge Mann ging zu Boden. Daraufhin trat der Tatverdächtige seinem Opfer mehrfach gegen den Kopf.

Dass der 23-Jährige schließlich von seinem Bruder abließ, war einem 38-Jährigen zu verdanken, der den Vorfall beobachtet hatte. Zwischen dem Zeugen und dem Tatverdächtigen kam es zu einer Rangelei. Dabei konnte der 38-Jährige den Angreifer jedoch zu Boden bringen und so lange festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf.

23-Jähriger in Untersuchungshaft

Der durch die Fußtritte verletzte Bruder musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Demnach wurden die Verletzungen des Opfers als potenziell, jedoch nicht als akut lebensbedrohlich eingestuft.

Gegen den 23-Jährigen hat das Amtsgericht Hildesheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. Dabei hofft die Polizei in Hildesheim noch auf Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können.

Von RND/lht