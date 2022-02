Herr Weil, haben Sie eigentlich selbst bereits Corona durchgemacht?

Nein, zum Glück nicht. Ich bin geboostert und gebe mir alle Mühe, vorsichtig zu sein. Ich weiß, dass das Risiko da ist, ich weiß aber auch, dass ich mit einer Boosterimpfung gute Chancen auf einen moderaten Verlauf hätte.

Derzeit gehen ja unter anderem Lehrerverbände auf die Barrikaden. Ist es noch richtig, die Schulen geöffnet zu lassen?

Ich habe mir anlässlich der jüngsten Regierungserklärung vor ein paar Tagen die aktuellen Zahlen geben lassen. Bis hierhin kann sich die Bilanz gut sehen lassen, nur ein kleiner Anteil der Schulen ist von Schließungen oder Teilschließungen betroffen. Aber natürlich ist die Schule kein Corona-freier Ort und das Virus macht auch vor der Schule keinen Halt. Aber durch die täglichen Testungen und die Maskenpflicht erzielen wir eine recht gute Wirkung. Wir haben zwar einerseits viele Kinder und Jugendliche, die sich infiziert haben, aber andererseits relativ wenige Fälle, in denen das Virus breit in den Klassen zirkuliert ist. Das spricht dafür, dass die Infektionen vor der Schule entdeckt werden und nicht in der Schule weitergetragen wurden. Aus gutem Grund hat nach dem langen Lockdown im letzten Jahr alle Welt gesagt, dass wir doch bitte die Schulen nicht wieder schließen sollen. Es gibt keinen pandemiefreien Raum in der ganzen Gesellschaft – nirgendwo. Aber ich kann bislang nicht den Schluss ziehen, dass die Schulen ein besonders gefährlicher Ort sind. Hoffen wir, dass das so bleibt.

Es gibt viele Eltern, die das anders sehen. Was sagen Sie denen?

Der Kultusminister ist derzeit mit zwei völlig unterschiedlichen Erwartungen aus der Elternschaft konfrontiert. Die einen sagen, dass ihre Kinder zwingend darauf angewiesen seien, dass der Schulunterricht durchgeführt wird. Und die anderen machen sich die allergrößten Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder. Es gibt bedrückende Erkenntnisse, was es mit Kindern macht, wenn sie nicht in die Schule gehen dürfen. Unsere Schlussfolgerung ist es, das Schutzniveau so hoch wie möglich zu ziehen und die Schulen dann so lange wie möglich offen zu halten. Würden die Zahlen durch die Decke schießen, würden wir uns natürlich fragen, ob wir die Schulen weiter offen lassen können.

Was meinen Sie mit „durch die Decke schießen”?

Wenn wir merken, dass diese Schutzmaßnahmen an einer großen Zahl von Schulen nicht mehr greifen. Bis jetzt passiert das erfreulicherweise aber gerade nicht. Wenn mich Eltern fragen, ob es vertretbar ist, das Kind zur Schule zu schicken, antworte ich ihnen: ja, das ist aus meiner Sicht vertretbar. Zumal ja noch hinzukommt, dass die Verläufe von Omikron bei Kindern weitestgehend mild sind. Den Vorwurf, dass wir eine Durchseuchung der Schülerschaft wollen, weise ich strikt zurück. Das ist eine zynische Vorstellung und definitiv nicht unsere Strategie.

Weil: Lockerungen ja, aber nicht sofort

Auf der anderen Seite werden gerade in Ländern wie England und Dänemark alle Corona-Maßnahmen abgeschafft. Was sagen Sie dazu? Sind sie noch im Team Vorsicht?

Sobald es vertretbar ist, werden wir lockern. Das ist Teil unseres Warnstufenkonzeptes. Ich möchte aber die Infektionen nicht befeuern. Wir sehen derzeit täglich steigende Infektionszahlen. Auch Niedersachsen hat inzwischen einen Landeswert, der über 1000 liegt, und wir müssen erst noch den für Februar erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle durchstehen. Wir sehen aber auch, dass Omikron in den Krankenhäusern eine andere Situation auslöst als seine Vorgänger. Wichtig ist, dass wir die Pandemie nicht entgleiten lassen. Insofern bin ich weiterhin im Team Vorsicht. Im Vergleich zum Februar 2021 – da hatten wir einen harten Lockdown – ist das gesellschaftliche Leben heute schon viel weitergehender. So schnell wir können, werden wir weiter lockern.

Von welchen Kriterien hängt das ab?

Natürlich von den Infektionszahlen, aber die Inzidenzen haben unter heutigen Bedingungen nicht mehr die Bedeutung, die sie in den vorangegangenen Wellen hatten. Die Intensivstationen sind trotz der hohen Infektionszahlen derzeit eher weniger belastet, die Hospitalisierung nimmt dagegen zu, wir sind aber von einer Situation, in der ein Kollaps droht, zum Glück noch deutlich entfernt. Niedersachsen ist das Bundesland, das in diesem Bereich die größten Reserven aufzuweisen hat. Die Belastung des Gesundheitswesens ist ein ganz wichtiger Faktor auf der Grundlage eines kontrollierten Infektionsgeschehens.

Das heißt, sie machen Lockerungen nicht mehr an einer bestimmten Inzidenz – wie der 350 – fest?

Von der 350 sind wir gerade weit entfernt. Aber: Diesen Wert werden wir anpassen. Wir werden uns für die nächste Corona-Verordnung überlegen, ob unter den Omikron-Bedingungen die Zahl 350 noch angemessen ist, oder ob wir höher gehen können.

Wie ist die Lage am ersten März?

Wir werden dann immer noch zahlreiche Omikron-Fälle haben. Aber die Prognosen signalisieren, dass es von Tag zu Tag weniger werden. Wir haben noch drei harte Wochen vor uns, dann sollte der Peak erreicht sein.

Haben sie jetzt bereits die nächste Welle im Herbst im Blick? Wie wollen Sie die verhindern?

Die Wissenschaft sagt, es gebe ein deutliches Risiko, dass wir es im Herbst mit der nächsten größeren Ausprägung von Corona zu tun haben werden. Die Landesregierung hat einen Kreis von 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sie berät, und in diesem Kreis ist man sich da ziemlich einig. Das ist für mich auch der Hauptgrund, warum ich für eine Impfpflicht bin. Nach zwei Jahren sind wir doch alle mürbe von dem Kreislauf immer neuer Infektionswellen und zwischenzeitlicher Entspannungsphasen. Impfen ist der einzige Ausweg aus diesem Kreislauf.

Weil: Ich bin für eine Impfpflicht – und gehe davon aus, dass sie kommt

Das heißt, die, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, sind nicht mehr erreichbar?

Wir haben wirklich alle Anstrengungen unternommen, um für das Impfen zu werben. Es gibt überall Impfangebote. Wenn sich derzeit trotzdem etwa 15 Prozent der Erwachsenen nicht impfen lassen, dann ist es ihre Entscheidung. Die Frage ist: Kann die große Mehrheit diese Entscheidung akzeptieren und die Nachteile tragen?

Glauben Sie, dass es die Impfpflicht geben wird?

Ich gehe davon aus, dass wir zu einer Impfpflicht kommen, in welcher Ausgestaltung auch immer. Es gibt im Bundestag eine breite Mehrheit dafür und die 16 Bundesländer sagen alle, dass wir eine Impfpflicht brauchen.

Was halten Sie von der Priorisierung der PCR-Tests, gibt es genügend Tests?

Stand jetzt stoßen wir in Niedersachsen noch nicht an die Kapazitätsgrenzen, aber ich weiß nicht, ob oder wann das der Fall sein wird. Wichtig ist, dass wir alle denkbaren Kapazitäten ausreizen. Wir glauben, dass wir mit der Einbeziehung der Apotheken die Kapazitäten um 25 Prozent steigern können. Wenn alle Kapazitätssteigerungen nicht reichen, dann kann nur eine Priorisierung helfen.

„Judensterne“ auf Corona-Demos: „Das ist wirklich widerlich“

Wie ist Ihr Kurs bezüglich der Demos von Gegnern der Corona-Maßnahmen?

Wir sind eine freiheitliche Gesellschaft, und wer gegen die Coronapolitik demonstrieren will, der hat dazu sein gutes Recht und soll seine Meinung auch laut und deutlich sagen. Man muss sich nur an die Gesetze halten. Und wenn das geschieht, dann wird die niedersächsische Polizei auch dazu beitragen, dass diese Demonstrationen durchgeführt werden können. Wenn das aber nicht geschieht, dann wird sie Gesetzesverstößen auch konsequent nachgehen. Diese Vorgehensweise hat sich bei uns bewährt.

Allerdings wünschte ich, dass vieles, was man auf Demonstrationen an verletzenden und diffamierenden Worten hört, nicht gesagt werden würde. Wir kämpfen seit zwei Jahren darum, diese Pandemie im Griff und den Schaden möglichst gering zu halten. Das geschieht gewiss nicht, um andere Leute zu ärgern. Wichtig ist mir im Übrigen eins: Diejenigen, die gegen die Corona-Maßnahmen aufbegehren, sind nicht die Mehrheit unserer Gesellschaft. Nach wie vor sagen mehr als drei Viertel unserer Bevölkerung, dass es richtig sei, was wir machen oder sie fordern noch viel härte Maßnahmen.

Was denken Sie, wenn Sie Teilnehmer solcher Kundgebungen sehen, die „Judensterne“ mit der Aufschrift „Ungeimpft“ tragen?

Das ist wirklich widerlich und gehört zu den Dingen, die meinen Blutdruck hochtreiben. Wir haben erst vor wenigen Tagen der Opfer des Holocaust gedacht. Den Judenstern haben Menschen tragen müssen, die verfolgt, gedemütigt, gequält und später ermordet worden sind. Sie haben das Schlimmste erlebt, was Menschen widerfahren kann. Wir dagegen leben in einer Gesellschaft, in der jeder seine Meinung frei sagen kann, wo jeder die Regierung scharf kritisieren kann, ohne irgendetwas befürchten zu müssen. Und sich in einer solchen Situation auf eine Stufe zu stellen mit den Opfern des Holocausts missachtet ihr Leiden und ist einfach bodenlos.

Von Andreas Fuhrmann und Britta Bielefeld (Göttinger Tageblatt)