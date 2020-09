Hannover

Die Regelungen für eine Fan-Rückkehr in die Fußballstadien sollen laut Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) auch auf andere Großveranstaltungen übertragen werden. Alle Beteiligten gingen davon aus, dass die gefundenen Maßstäbe im Fußball die Blaupause seien für andere Großveranstaltungen wie Konzerte, sagte Weil am Dienstag in Hannover nach der Verständigung der Bundesländer auf einen Testbetrieb mit Fans im Fußball. „Ich gehe davon aus, dass diese Grundsätze künftig gelten werden für andere Großveranstaltungen, für Konzerte etwa drinnen und draußen.“

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass die Fußballstadien mit 20 Prozent ihrer Zuschauerkapazität ausgelastet werden dürfen. Wie die Vereine dies handhaben wollen, ist noch nicht klar.

Von RND/lni